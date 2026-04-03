Albiach afea a ERC que no acompañe a Rufián en el frente de izquierdas y le urge a "aclarar" su posición interna

Los Comuns están convencidos de que cerrarán un acuerdo con Podem para ir juntos a los comicios españoles y catalanes. En una entrevista con la ACN, la presidenta del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, espera que ambas fuerzas estén "a la altura". "Para mí, no hay otro escenario que no pase por ir todas juntas en las próximas elecciones", ha admitido, aunque ha apuntado que todavía hay que ver cómo se traduce en una fórmula electoral. También ha afirmado que tienen "conversaciones permanentes" con Podem. "Nos gustaría ir juntas", ha añadido.

"Para mí, no hay otro escenario que no pase por ir todas juntas en las próximas elecciones generales, como ya hemos hecho en otros momentos", ha remarcado Albiach sobre los comicios españoles. Tanto a escala estatal como catalana, la líder de los Comuns ha explicado que hay "conversaciones permanentes" con Podem y ha admitido que le gustaría ir "juntos" en ambos casos.

Programa "compartido" y otras fuerzas

Albiach ha incidido en la voluntad de respetar siempre la pluralidad, pero ha puesto en valor que la mayor parte del programa de las dos formaciones sea "compartida". "Ahora mismo, tenemos que dejar un poco de tranquilidad porque todos somos muy conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos", ha recordado. Por este motivo, espera que las dos fuerzas hermanas estén "a la altura" del momento.

En cuanto a las conversaciones, Albiach ha ampliado el alcance del diálogo, que a escala estatal también llega a Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís y Movimiento Sumar, más allá de Podem. "Siempre hemos lanzado este mensaje", ha defendido.

Rufián, "peso pesado" de ERC

Sobre la propuesta de frente de izquierdas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Albiach ve como un "problema" que el partido "no le acompañe", y ha recetado "aclarar" los posicionamientos dentro de los republicanos. Todo ello después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dejara claro en sus declaraciones en un acto esta semana que no comparte la idea. "Fui a la cárcel por Catalunya no para que Ada Colau vaya a unas listas de ERC", espetó.

La líder de los Comuns en el Parlament ve positivo que utilice su altavoz mediático para poner sobre la mesa el debate. "El problema es que el partido no le acompaña", ha descrito. Por ello, ha recomendado a los republicanos "aclarar" los posicionamientos del partido, y los de Rufián y el exportavoz en el Congreso Joan Tardà.

Preguntada por cómo vería una posible salida de Rufián de ERC para formar parte del espacio de los ecosocialistas, Albiach ha mostrado "respeto absoluto" a su figura, ya que es "uno de los pesos pesados" de su partido, pero ha opinado que su evolución "solo le pertenece a él". Rufián, junto a Irene Montero, eurodiputada de Podemos, protagonizarán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril para hablar sobre el futuro de la izquierda, moderado por el exdirigente morado y excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Colau, figura de "consenso"

Sobre una lista que combine nombres como el de Rufián y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Albiach cree que un "proyecto sólido" no va de liderazgos, sino de una fase previa de construcción de alianzas "de abajo arriba" y trabajo desde las militancias de los partidos. "En todo caso, las listas vendrían después", ha sugerido.

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Para un entendimiento entre Podem y el espacio de los Comuns en el Estado, Albiach ve que la figura de "consenso" de Colau "podría ayudar" no solo a acercar posturas, sino también a obtener buenos resultados electorales. "Estoy convencida de que estará empujando, seguro, en la nueva fórmula que utilicemos de cara a las próximas generales", ha pronosticado.