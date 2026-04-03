Ignacio Garriga augura que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y no a Vox

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y a gran parte del electorado independentista, y que no va a calar en el de Vox. Las encuestas sí muestran que el partido de Sílvia Orriols le roba parte de sus votantes -en intención- a Vox, concretamente un 9%.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al ser preguntado por si cree que la formación de extrema derecha independentista puede ganar espacio entre el electorado de Vox, y ha respondido que entre Vox y AC existe una "coincidencia" en materia de inmigración, pero también grandes diferencias.

"La gran pregunta es qué va a hacer un partido mayoritario entre el 'establishment' social y económico catalán como ha sido Junts, que está en proceso de descomposición al convertirse en el mayor aliado del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.

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Ha asegurado que Vox "está muy tranquilo" y que cada vez tiene más apoyo popular como respuesta a las políticas de las últimas décadas, y que estas medidas son las que hacen que hoy los españoles vean la inmigración masiva como el principal reto, según él.