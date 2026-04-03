Próximas elecciones
Ignacio Garriga augura que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y no a Vox
El líder del partido de extrema derecha asegura que la formación de Carles Puigdemont está en "descomposición"
Vox busca aprovechar el discurso islamófobo de Aliança Catalana para arañar votos al PSC
Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes
El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y a gran parte del electorado independentista, y que no va a calar en el de Vox. Las encuestas sí muestran que el partido de Sílvia Orriols le roba parte de sus votantes -en intención- a Vox, concretamente un 9%.
Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al ser preguntado por si cree que la formación de extrema derecha independentista puede ganar espacio entre el electorado de Vox, y ha respondido que entre Vox y AC existe una "coincidencia" en materia de inmigración, pero también grandes diferencias.
"La gran pregunta es qué va a hacer un partido mayoritario entre el 'establishment' social y económico catalán como ha sido Junts, que está en proceso de descomposición al convertirse en el mayor aliado del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.
Ha asegurado que Vox "está muy tranquilo" y que cada vez tiene más apoyo popular como respuesta a las políticas de las últimas décadas, y que estas medidas son las que hacen que hoy los españoles vean la inmigración masiva como el principal reto, según él.
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos