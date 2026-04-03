El Govern se alía con Òmnium para promocionar el catalán en las comunidades religiosas

El Govern ha puesto en marcha, junto a Òmnium Cultural, una iniciativa para fomentar el uso del catalán en las comunidades religiosas, un ámbito poco explorado hasta ahora en las políticas lingüísticas. El acuerdo se concreta en la creación de espacios de conversación dentro de entidades confesionales, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del idioma en entornos de confianza y reforzar la cohesión social.

El proyecto se canaliza a través del programa 'Vincles,' impulsado por Òmnium, que propone encuentros informales para practicar catalán fuera de los circuitos educativos tradicionales. La fórmula es sencilla: aprovechar locales y actividades habituales de las comunidades para incorporar sesiones de conversación guiada, dinamizadas por voluntarios -a menudo miembros de las propias entidades- que reciben formación y materiales específicos.

La Dirección General de Asuntos Religiosos, que depene de la conselleria de Justícia, se encarga de identificar las comunidades interesadas y de facilitar recursos de apoyo, según explican en un comunicado difundido este viernes. A su vez, el programa prevé la posibilidad de acreditar la participación tras completar un mínimo de horas, lo que añade un incentivo para los asistentes.

Una prueba piloto

La experiencia ha arrancado como prueba piloto en una comunidad evangélica de Barcelona, donde una decena de participantes se reúne semanalmente en dos grupos. Las sesiones se centran en la práctica oral, con dinámicas que combinan conversación espontánea y ejercicios guiados, y buscan no solo mejorar el nivel de lengua, sino también fortalecer los vínculos entre los asistentes.

Las primeras valoraciones son positivas. Tanto el Govern como Òmnium consideran que las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel relevante en la promoción del catalán, especialmente por su capacidad de generar espacios estables y de proximidad. Con estos resultados, el Executiu prevé ampliar el programa a otras entidades del territorio y ha hecho un llamamiento a asociaciones que dispongan de locales y actividad regular para sumarse a la iniciativa.

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La medida se enmarca en la estrategia del Govern para extender el uso del catalán a todos los ámbitos sociales, en línea con el Pacte per la Llengua, que fija el horizonte de 2030 como referencia para consolidar su presencia en la vida cotidiana en un momento de declive del uso de la lengua, que se enfrenta, desde hace tiempo, a diversas batallas judiciales para su vehicularidad en las aulas.