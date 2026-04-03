Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin

Pacte Nacional

El Govern se alía con Òmnium para promocionar el catalán en las comunidades religiosas

El objetivo es impulsar las conversaciones en este idioma y el primer plan piloto se ha puesto en marcha en una comunidad evangélica de Barcelona

El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes

Parroquia Mare de Déu de Montserrat, en Barcelona

Parroquia Mare de Déu de Montserrat, en Barcelona / Google Street View

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha puesto en marcha, junto a Òmnium Cultural, una iniciativa para fomentar el uso del catalán en las comunidades religiosas, un ámbito poco explorado hasta ahora en las políticas lingüísticas. El acuerdo se concreta en la creación de espacios de conversación dentro de entidades confesionales, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del idioma en entornos de confianza y reforzar la cohesión social.

El proyecto se canaliza a través del programa 'Vincles,' impulsado por Òmnium, que propone encuentros informales para practicar catalán fuera de los circuitos educativos tradicionales. La fórmula es sencilla: aprovechar locales y actividades habituales de las comunidades para incorporar sesiones de conversación guiada, dinamizadas por voluntarios -a menudo miembros de las propias entidades- que reciben formación y materiales específicos.

La Dirección General de Asuntos Religiosos, que depene de la conselleria de Justícia, se encarga de identificar las comunidades interesadas y de facilitar recursos de apoyo, según explican en un comunicado difundido este viernes. A su vez, el programa prevé la posibilidad de acreditar la participación tras completar un mínimo de horas, lo que añade un incentivo para los asistentes.

Una prueba piloto

La experiencia ha arrancado como prueba piloto en una comunidad evangélica de Barcelona, donde una decena de participantes se reúne semanalmente en dos grupos. Las sesiones se centran en la práctica oral, con dinámicas que combinan conversación espontánea y ejercicios guiados, y buscan no solo mejorar el nivel de lengua, sino también fortalecer los vínculos entre los asistentes.

Las primeras valoraciones son positivas. Tanto el Govern como Òmnium consideran que las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel relevante en la promoción del catalán, especialmente por su capacidad de generar espacios estables y de proximidad. Con estos resultados, el Executiu prevé ampliar el programa a otras entidades del territorio y ha hecho un llamamiento a asociaciones que dispongan de locales y actividad regular para sumarse a la iniciativa.

Noticias relacionadas

La medida se enmarca en la estrategia del Govern para extender el uso del catalán a todos los ámbitos sociales, en línea con el Pacte per la Llengua, que fija el horizonte de 2030 como referencia para consolidar su presencia en la vida cotidiana en un momento de declive del uso de la lengua, que se enfrenta, desde hace tiempo, a diversas batallas judiciales para su vehicularidad en las aulas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Vida comunitaria para fortalecer el país

Vida comunitaria para fortalecer el país

Los fogones de la Kitchen: cómo se cocinó la operación ilegal para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas

Los fogones de la Kitchen: cómo se cocinó la operación ilegal para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas

Estas son las penas que pide Anticorrupción en el juicio de la Kitchen

Estas son las penas que pide Anticorrupción en el juicio de la Kitchen

Quién es quién en el juicio de la Operación Kitchen

Quién es quién en el juicio de la Operación Kitchen

Feijóo espanta los fantasmas del PP que se recordará con el juicio de la Kitchen

Feijóo espanta los fantasmas del PP que se recordará con el juicio de la Kitchen

Carlos Carrizosa: "Recomendé a los líderes del 'procés' que cambiaran de abogado porque pensaban que no irían a la cárcel"

Carlos Carrizosa: "Recomendé a los líderes del 'procés' que cambiaran de abogado porque pensaban que no irían a la cárcel"

Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Junts): "Las regularizaciones extraordinarias de migrantes generan un efecto llamada"

Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Junts): "Las regularizaciones extraordinarias de migrantes generan un efecto llamada"

Quién es quién en el juicio de la Operación Kitchen

Quién es quién en el juicio de la Operación Kitchen