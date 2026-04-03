Compromís carga contra la “deriva xenófoba” del PP por apoyar a Vox en inmigración

Compromís ha elevado este jueves el tono contra el PP por el pleno celebrado esta semana en las Cortes y ha denunciado una “deriva xenófoba” de los populares por haber respaldado la iniciativa de Vox en materia de inmigración. La portavoz adjunta de la coalición, Isaura Navarro, ha cargado contra el apoyo del grupo de Juanfran Pérez Llorca a una PNL que recogía algunas de las tesis más duras de la formación de Santiago Abascal y ha advertido de que el parlamento valenciano se está convirtiendo en “un laboratorio de odio”.

La reacción de Compromís llega después de que el PP y Vox volvieran a votar juntos en todos los puntos del pleno y sellaran también su entendimiento en inmigración, uno de los terrenos donde más visible se ha hecho la cesión de los populares al marco político de su socio. La iniciativa aprobada incluye, entre otras cuestiones, reclamar la ubicación de centros de menores extranjeros no acompañados fuera de los núcleos urbanos, reforzar los protocolos de seguridad en esos recursos y promover programas de retorno y repatriación.

Para Compromís, el problema ya no es solo el contenido concreto de esas medidas, sino el hecho de que el PP las haya asumido sin ambages. Navarro sostiene que los populares “van claudicando cada vez más ante las tesis más ultras de Vox” y que están normalizando una línea “reaccionaria, xenófoba e islamófoba” que, a su juicio, choca con los valores de convivencia y acogida que han caracterizado a la sociedad valenciana.

La coalición interpreta además que esa alianza entre el PP y Vox va más allá de una votación puntual. Compromís denuncia que, “semana tras semana”, los populares vienen aplaudiendo y respaldando las propuestas más agresivas de Vox contra la población migrante. Entre ellas, citan no solo la exigencia de situar los centros de menores en las afueras de las ciudades, sino también el impulso de retornos forzosos, el rechazo a opciones como los menús halal en centros públicos, el endurecimiento de requisitos para acceder a prestaciones y el uso de debates sobre símbolos religiosos para alimentar la islamofobia.

Están convirtiendo el parlamento valenciano en un laboratorio de odio y violencia Isaura Navarro — Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

Navarro ha advertido de que esa evolución del PP es “alarmante” y mantiene que la alianza con Vox no solo supone un retroceso en términos de derechos y convivencia, sino también un deterioro democrático del propio debate parlamentario. “Detrás del odio está la violencia”, ha señalado la diputada, que sitúa a las Cortes como un altavoz de discursos cada vez más duros contra las personas migrantes.

Compromís enmarca además ese giro en una lógica política más amplia. A su juicio, mientras el PP y Vox imponen su mayoría para sacar adelante iniciativas de este tipo, están dejando en segundo plano problemas reales como la vivienda, la sanidad, la educación o la reconstrucción tras la dana. Navarro ha presentado así el debate migratorio impulsado por la derecha como una “cortina de humo” útil para desviar la atención de la gestión del Consell y de sus dificultades en otros frentes mucho más pegados a la vida cotidiana.

La respuesta de la coalición valencianista se suma a la primera reacción lanzada ya por el Gobierno central, que acusó al PP y Vox de pretender un “apartheid” en la Comunidad Valenciana por su apuesta de alejar los centros de menores de las ciudades. Con todo, Compromís ha querido concentrar esta vez el foco sobre el papel del PP y sobre la asunción por parte de un partido de gobierno de un marco que hasta hace no tanto quedaba reservado a Vox.

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La polémica se produce, además, en un momento de pleno entendimiento entre ambos grupos en las Cortes. El pleno de esta semana ha vuelto a reflejar una sintonía total entre el PP y Vox, que han tumbado todas las iniciativas de la izquierda y han sacado adelante las suyas de forma coordinada. Entre ellas, la relativa a inmigración, convertida ahora por Compromís en una nueva prueba de que los populares han dejado de limitarse a pactar con Vox para empezar a hacer suyo, también en este terreno, su discurso más duro.