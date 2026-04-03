Los catalanes residentes en el extranjero podrán obtener el idCAT Certificat con videoidentificación

El Govern ha activado un servicio de videoidentificación para que catalanes residentes en el extranjero puedan obtener el idCAT Certificat, sin necesidad de desplazarse a ninguna Entitat de Registre idCAT Certificat, ha informado en un comunicado este viernes.

Esta medida afecta a los 427.423 catalanes que viven fuera de España y, según el conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, responde a dos cuestiones que son "importantes para el Govern": la digitalización de servicios y la simplificación administrativa.

El idCAT Certificat es un certificado digital cualificado, almacenado en el dispositivo del usuario y que permite hacer todos los trámites telemáticos personales.

Duch ha subrayado que gracias a este certificado "los catalanes en el extranjero podrán hacer cualquier trámite y gestión con todas las administraciones públicas, incluidas las de fuera de Catalunya".

Proceso seguro y accesible

Mediante este certificado la ciudadanía puede acreditar su identidad en línea con plena seguridad y validez legal, lo que permite firmar documentos electrónicamente, acceder a trámites y expedientes de la Generalitat y ayuntamientos, gestionar becas, títulos académicos, procedimientos sanitarios y otras gestiones administrativas.

Para obtenerlo mediante videoidentificación es necesario solicitarlo a través del portal idcat.aoc.cat y mostrar el documento de identidad.

En un plazo máximo de 48 horas las persona solicitante recibirá un correo electrónico con las instrucciones para firmar la solicitud de emisión y, posteriormente, descargar e instalar su certificado en su dispositivo.

Noticias relacionadas

La videoidentificación se realiza en un entorno seguro y supervisado, con plena validez jurídica y equivalente a la identificación presencial.