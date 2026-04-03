Alba Bou (Comuns), alcaldesa de El Prat de Llobregat: "Desde los municipios debemos garantizar que la convivencia no se rompa"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Hace apenas un año que Alba Bou Jordà es alcaldesa de El Prat de Llobregat, la ciudad en la que nació en 1984, tras tomar el relevo a Lluís Mijoler. En esta entrevista con EL PERIÓDICO pone el foco en el reto de la vivienda, defiende que la gran inversión en infraestructuras en la ciudad debe hacerse en Rodalies y no en el aeropuerto para ampliarlo y reivindica que es desde los ayuntamientos, con políticas que toquen "con los pies en el suelo", como se puede garantizar la convivencia y hacer frente a la extrema derecha. También revela que quiere ser candidata en las municipales del próximo año.

Han entregado las llaves de 101 pisos del mayor bloque de una cooperativa y tienen dos promociones más previstas. ¿Cuántas viviendas asequibles hacen falta en El Prat?

Nuestro plan de vivienda no determina una cantidad concreta. Lo que sabemos es que cualquier cosa que hagamos desde los municipios será insuficiente porque no tenemos los recursos para hacer frente a la necesidad metropolitana de vivienda. Eso requiere una gran planificación. En este sentido, creo que el Ayuntamiento de El Prat ha hecho los deberes. Antes de terminar la legislatura habremos entregado otras 200 viviendas de alquiler asequible en suelo público. También tenemos el planeamiento del Eixample Nord, los nuevos barrios de la Seda-Paperera, donde están planificadas 5.000 viviendas nuevas, la mitad de ellas públicas.

Están planificadas 5.000 viviendas nuevas, la mitad de ellas públicas, y a finales de la próxima legislatura se levantarán los primeros edificios

Son una 'rara avis' en el contexto general de Catalunya. ¿Considera que están en mejores condiciones para afrontar la crisis de la vivienda que otras ciudades?

Somos el municipio catalán que más vivienda pública ha puesto y pondrá porcentualmente. Por un lado, puedo decir que sí, que estamos en mejores condiciones, pero de ninguna manera podemos ser triunfalistas y no podemos confiar en que los municipios podremos resolver solos la dificultad de acceso a la vivienda. Tenemos que conseguir reducir los precios del alquiler, que haya vivienda de alquiler, para bajar precios. No puede volver a ocurrir que tengamos un barrio entero de promoción pública, como Sant Cosme y que, pasados muchos años, se ha ido pasando al parque privado.

Alba Bou, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / JORDI OTIX

¿Cómo ha afectado la crisis de Rodalies a El Prat?

Hemos estado dos años intentando convencer a la Generalitat de que nos ayudara a apretar donde corresponde porque no teníamos ninguna de las escaleras mecánicas de la estación que funcionara y teníamos un servicio de ascensores intermitente. Tenemos una estación intermodal que no lo es, no conecta con la estación de metro. Reclamo que Rodalies funcione y que los trenes de la R2 sur paren todos en El Prat. También tenemos unas vías del AVE por donde no pasa ningún tren, hay goteras y hacen un ruido insoportable. Reclamamos al Govern que las inversiones se dirijan allí donde el 95% de la población lo necesita.

No me ha parado nunca nadie por la calle para pedirme que se duplique el servicio de vuelos en El Prat y sí que nuestra ciudad esté mejor conectada con otros municipios de nuestro entorno

Se ha quejado en varias ocasiones de que el Govern no la consulta sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat.

No nos han consultado desde que el president Illa anunció la ampliación del aeropuerto. Ninguna concreción ni llamada para pedir información a los que la tenemos. Nos sentimos menospreciados. No podemos hacer menos que enfadarnos. Si me llama el president, vaciaré mi agenda.

¿Confía en que la ampliación no reciba el aval europeo?

La Comisión Europea no validará ninguna propuesta de ampliación que no haya cerrado antes las compensaciones pendientes de hace 20 años. El Govern y Aena lo saben y están intentando buscar alternativas para convencer a la Unión Europea de sus buenas intenciones, pero nosotros no vivimos de buenas intenciones y confío en que la CE tampoco lo haga y quiera un poco más de ciencia. No nos la colarán, la Generalitat está intentando un lavado de cara.

La alcaldesa Alba Bou, duranta la entrevista en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat / JORDI OTIX

El Prat ha tenido un crecimiento moderado en los últimos años. ¿Los servicios públicos están tensionados?

Hemos tenido la suerte de no tener un gran crecimiento demográfico, nos hemos mantenido estables y también nos hemos preocupado por estos servicios. Hemos tenido la capacidad o la flexibilidad para ir tapando agujeros cuando la Generalitat no estaba lo suficientemente a la altura para garantizar la calidad de estos servicios, principalmente los educativos y sanitarios.

Dos de cada tres catalanes, según una encuesta del ICPS, son partidarios de limitar la cantidad de personas que llegan a nuestro país. ¿Le preocupa esta tendencia?

Sí. Debe preocuparnos que la extrema derecha y la derecha están situando en el imaginario el concepto de inmigración como un problema. Yo no digo que tengamos que abrir las puertas de par en par y que no tengamos que preocuparnos por la inmigración, pero no situarla como un problema. Las ciudades metropolitanas nos hemos hecho como somos gracias a la inmigración. No hay ninguna ciudad de Catalunya que pueda decir que hoy sea peor que en los 60 o los 70 del siglo pasado; somos mejores. Y eso es por las personas que han venido y porque los gobernantes hemos procurado que la convivencia esté garantizada. El conocimiento que tenemos desde los municipios es capital, primordial, no haberles dado la espalda en el momento de su acogida es la clave del éxito o el fracaso. Y si son pocos o muchos, es algo que debe preocuparnos, pero no debemos caer en la trampa de los que dicen que esto rompe nuestros servicios públicos.

No debemos caer en la trampa de los que dicen que la llegada de inmigración rompe nuestros servicios públicos

¿Cómo se trabaja desde el Ayuntamiento de El Prat para que no se asocie la inmigración con la delincuencia como hace la extrema derecha?

Dato mata relato. Los datos lo desmienten. Los alcaldes hablamos con mucha gente y no nos hablan de esto, sino de cómo es posible que tengan que pagar más de mil euros de alquiler en una ciudad de clase obrera. No nos hablan de que no quieren llevar a sus hijos a una determinada escuela porque hay muchas personas migradas. Desde los municipios debemos hacer que esta convivencia no se rompa. No es verdad eso que oímos en el Congreso de que podemos evitar que lleguen a nuestro país, lo dicen porque la mayoría de diputados no son alcaldes.

La alcaldessa Alba Bou, ante el mapa de la ciudad de El Prat de Llobregat / JORDI OTIX

¿Entiende que haya alcaldes reacios a empadronar a ciudadanos que no tienen su situación regularizada con el argumento de que los servicios están tensionados?

Pues preocupémonos de que los servicios no estén tensionados. No puede haber reticencias con el padrón. Es un derecho. El efecto de la regularización que ha empujado al gobierno central ya tuvo efectos positivos cuando la derecha la empujó hace 20 años en nuestra economía y ningún efecto negativo en la convivencia en nuestras ciudades. Es nuestra obligación garantizar que los ciudadanos que ya tenemos en nuestro país tengan las mejores oportunidades. Quiero que sean ciudadanos de pleno derecho, que tengan la formación necesaria para acceder a trabajos, no de los que no queremos realizar los nacionales, sino a trabajos de 60, 70 y 80 mil euros anuales porque son los que garantizarán las pensiones de nuestra generación.

¿Es partidaria de los cordones sanitarios con partidos como Vox y Aliança?

No, no nos ha ido bien. El partido que yo represento también se mostró en un primer momento partidario de dar la espalda a abrir conversaciones con Vox o con Aliança Catalana. Pero si nosotros no ocupamos un espacio de confrontación con argumentos, con datos, con experiencias reales con personas con las que no estamos de acuerdo, habrá otro que ocupará ese espacio. No veo margen para llegar a acuerdos con Vox y Aliança, pero no pierdo la esperanza de que podamos convencer con hechos y experiencias municipales de que se están inventando problemas donde no los hay, porque es lo que está pasando.

Hace un año, después de haber sido elegida alcaldesa, decía que las izquierdas habían tenido problemas para leer las realidades y los problemas de la clase trabajadora. ¿Ha visto algún cambio en ese sentido?

Sí, he visto un cambio. La propuesta de reunificación, aunque no sea una propuesta electoralista de las izquierdas, creo que va en este sentido. Probablemente hemos sido demasiado dogmáticos en el pasado, nos hemos dedicado más a buscar las diferencias que las confluencias. Debemos convencer a la gente de que de la derecha no vendrán respuestas a los problemas de la gente que necesitamos trabajar para vivir. En las próximas elecciones municipales y generales tenemos una oportunidad de oro.

Me gustaría contar con el apoyo de mi partido para ser la candidata en las elecciones municipales

Pisarello defiende un frente amplio en Barcelona y hablará con ERC y CUP. ¿Hará lo mismo en El Prat?

No. Barcelona en Comú puede hacer lo que mejor considere para volver a ganar la alcaldía de Barcelona, pero, con toda la humildad pero también con todo el convencimiento, digo que conocemos como nadie qué le conviene a esta ciudad. Esta candidatura unitaria, que veremos si se materializa, no veo que pueda ocurrir antes de las elecciones aquí en El Prat con otras formaciones.

¿Usted será la candidata a las elecciones municipales?

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No puedo decir que sí porque tendremos que hacer un proceso de primarias, pero a mí me gustaría contar con el apoyo de mi partido para serlo.