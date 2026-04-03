27 millones en total
El ACA amplía en 14 millones la inversión en ayudas al mundo local para mejorar el suministro de agua
Se destinará un total de 27 millones para poder atender "el máximo de solicitudes recibidas", según el Govern
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La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha ampliado en 14 millones de euros la inversión de la línea de ayudas destinada a mejorar el abastecimiento en alta en el ámbito local, tanto para ayuntamientos como para entidades supramunicipales de Catalunya. Se pasará, por tanto, a destinar un total de 27 millones de euros, duplicando así la inversión inicialmente prevista.
El Govern ha tomado esta decisión ante el elevado número de solicitudes y para poder dar "la máxima cobertura a las peticiones recibidas". En un comunicado, la ACA asegura que "se atenderán más actuaciones destinadas a garantizar la calidad del agua suministrada, a nuevas captaciones, y a la mejora de depósitos y tuberías".
Las subvenciones servirán para incrementar la garantía de agua, tanto en cantidad como en calidad, especialmente en municipios que disponen de captaciones vulnerables. Según la ACA, se acogerán actuaciones destinadas a garantizar la calidad del agua suministrada, a nuevas captaciones, nuevas conexiones en alta y a la rehabilitación de depósitos y tuberías, entre otras.
Una de las novedades de la línea de ayudas es la subvención de proyectos constructivos, para minimizar imprevistos en las actuaciones y aumentar el porcentaje de ejecución de las obras. En este sentido, las actuaciones deben ejecutarse en el periodo que se inicia el 1 de enero de 2025 y que finaliza transcurridos 32 meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
Desde que se activó el Pla de Sequia en el mes de septiembre de 2021, la ACA calcula que ha destinado cerca de 247 millones de euros a través de diversas líneas de ayudas para garantizar el abastecimiento. Entre las cifras más destacadas, hasta 130 millones para mejorar la eficiencia de las redes de suministro municipales en baja, 67 millones para mejorar el abastecimiento en alta y 20 millones para la recuperación y construcción de pozos.
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