Vidal Aragonés (CUP): "Nos sobran discursos para nuestra parroquia, y nos falta estar en el día a día de las luchas vecinales"

Su última semana en el Parlament, Vidal Aragonés (Cornellà de Llobregat, 1978) llevó a su hijo Nin a visitar la institución. Quería que conociera a las personas con las que había compartido sus últimos tres años, y en especial a aquellas con las que había hecho migas. No eran políticos, sino trabajadoras del bar y de la limpieza y también algún ujier. Fue durante aquella visita cuando Nin le hizo una pregunta que lo dejó en shock: "Papá, ¿y ahora qué harás?". El niño, que entonces tenía cinco años, no conocía a su padre fuera de su etapa como diputado. Era marzo de 2021 y no había querido repetir como candidato de la CUP después de tres años frenéticos, marcados por el proceso judicial derivado del referéndum del 1-O de 2017.

Cuando dejó el acta, se acababa de separar de su pareja, después de 25 años de relación. Pero en el ámbito profesional recuperó su vida anterior de forma "inmediata". Tenía una excedencia de su trabajo como abogado laboralista del Col·lectiu Ronda y de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde daba clases. Sin embargo, este último trabajo lo dejó en verano para poder pasar más tiempo con su hijo. "Cuando entré en el Parlament, Nin tenía dos años y medio. Lo vi aprender a andar y a hablar, pero después me perdí los siguientes tres años", reconoce a EL PERIÓDICO desde su despacho de abogado, donde sigue trabajando.

De la política ¿se sale? con Vidal Aragonès / MANU MITRU / EPC

A pesar de que su paso por la política duró poco más de tres años, le marcó: "Puedes volver a ser la misma persona, tener los mismos amigos y vivir en el mismo piso, pero para el resto de la sociedad ya no eres igual". Lo dice mientras recuerda varias anécdotas con magistrados y letrados de cuando volvió a los tribunales. Incluso explica que una vez se encontró un expediente con un post-it que ponía: "juicio de Aragonés, el de la CUP". Tiene claro que el momento en el que ganó más notoriedad fue cuando el Polònia de TV3 sacó su personaje: "Esto te cambia la vida". El primer día que apareció recibió 80 mensajes. Ahora celebra haber vuelto a un cierto "anonimato".

Cuando Polònia saca tu personaje te cambia la vida. Me alegra haber vuelto al anonimato

El auge de la extrema derecha

Como persona de izquierdas, pero también como padre, habla del crecimiento de la extrema derecha entre los electores más jóvenes: "Estamos ante una generación que no es que viva peor que sus padres, es que vive peor que ellos mismos. Tienen un buen recuerdo de su infancia, pero su perspectiva de futuro es inexistente". A su parecer, esto se suma a un independentismo que ha "defraudado" y a un progresismo que gobierna en todas las instituciones -Estado, Generalitat y muchos ayuntamientos- y que no les ha dado "ninguna solución". También es crítico con las formas de la izquierda a la hora de afrontar los discursos que criminalizan a las personas inmigrantes.

"Es absolutamente falso que los inmigrantes aporten menos de lo que reciben del Estado, es justo al revés", sostiene el exdiputado, que recuerda que la población extranjera llega "ya nacida" y "ha realizado la educación básica". También defiende que el origen de los problemas de convivencia en algunas zonas es la "pobreza", pero advierte de que la respuesta que se da a los vecinos no puede ser decirles "que son unos racistas".

Entrevista De la política ¿se sale? con Vidal Aragonès / MANU MITRU / EPC

Durante su paso por la Cámara catalana no compartió escaño con representantes de Vox ni de Aliança Catalana, ya que aún no habían obtenido representación, pero no le sorprende el crecimiento de la extrema derecha en estos cinco años: "Para algunas cosas también somos un país normal". Sin embargo, tiene claro que mientras exista la formación liderada por Sílvia Orriols, será muy difícil retomar el 'procés', y está convencido de que el partido "está financiado por la patronal". "Si no es así, que me presenten una querella criminal", les reta. Pero el exdiputado de la CUP no es de los que solo busca culpables fuera.

Aliança Catalana está financiada por la patronal, y si no es así, que me presenten una querella criminal

Llegó al Parlament en un momento muy convulso. Tuvo que lidiar con momentos de tensión, como cuando la CUP se abstuvo en la primera votación de Jordi Turull como candidato a la investidura como president a pesar de saber que al día siguiente probablemente estaría entre rejas. También vivió el juicio del 'procés' como parlamentario, el temor por las detenciones de compañeros de partido y de miembros de los CDR, la publicación de la sentencia y las posteriores protestas en las calles. Por todo ello, lamenta que ahora no se ponga "en valor", e incluso se desprestigie desde algunos ámbitos, hitos como el referéndum del 1-O y especialmente la manifestación del día 3 de octubre de 2017.

El "engaño" del 'de la ley a la ley'

Sin embargo, esto no le impide ser crítico con algunos pasajes de esta época. Cuestiona los discursos que alegaban que el 'procés' sería "indoloro" y que se pasaría "de la ley a la ley": "No es factible, es un engaño. Se necesitan 4.000 o 5.000 personas que estén dispuestas a asumir personalmente la represión". Preguntado por el hecho de que Junts y ERC sigan con los mismos liderazgos de aquel momento, el 'cupaire' remarca que cambiarlos tampoco sería "la solución": "Si alguien se piensa que [Carles] Puigdemont y [Oriol] Junqueras eran hombres dados por Dios para abrir el mar Mediterráneo y que Catalunya fuera independiente, creo que no ha entendido nada", opina, y cree que si en su lugar hubieran estado otras personas "las cosas no hubieran sido muy distintas" en 2017.

Puigdemont y Junqueras no eran hombres dados por Dios para abrir el mar Mediterráneo y que Catalunya fuera independiente

También es claro en cuanto al futuro de la CUP: "Si no es percibida como profundamente independentista y anticapitalista, pierde su esencia y será un proyecto en disolución", asegura. No obstante, considera que también debe "dar respuesta a los problemas del día a día de las clases populares" y defiende que vote a favor de todas aquellas propuestas "positivas" para las personas trabajadoras, por pequeña que sea la mejora. Eso sí, ve imprescindible trabajar bien el discurso con el que se acompaña este posicionamiento. Aunque no lo dice abiertamente, sus palabras denotan cierta discrepancia sobre cómo se gestionó la negociación de la CUP sobre la regulación de los alquileres de temporada pactada con el PSC, ERC y los Comuns; un acuerdo al que finalmente se sumaron los anticapitalistas pese a que sus votos no eran imprescindibles para que la reforma saliera adelante.

De la política ¿se sale? con Vidal Aragonès / MANU MITRU / EPC

Aragonés no es partidario de presentarse a las próximas elecciones generales. Sí cree que podría valorarse su candidatura a las europeas, pero advierte: "El problema no es dónde vas, sino qué vas a hacer". "Nos sobran discursos para nuestra parroquia de alta formación y conocimiento político, y nos falta construir en pueblos y ciudades en relación con sus luchas vecinales, sus conflictos y sus necesidades", defiende. También reconoce haber pasado "vergüenza" en algunas ocasiones por la actuación de la CUP en la Cámara catalana.

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Lo que tiene claro es que, decida lo que decida el partido, no será candidato: "Me he fijado como prioridad a mi hijo". A corto plazo no es una opción; a largo plazo, el tiempo lo dirá. De momento, seguirá militando como hace desde que tenía 14 años: "Militar por la justicia social es la manera más digna de pasar por la vida", zanja.