Ley de símbolos
El Parlament estudia recurrir la sentencia del TSJC que le obliga a colgar la bandera española en su fachada
El TSJC obliga al Parlament a colgar la bandera española en su fachada
El Parlament iza una gran 'senyera' y une a la plana mayor de la política catalana en la vigilia de la Diada
El Parlament estudia presentar un recurso de reposición contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le obliga a colgar la bandera española en la fachada del edificio de forma "inminente y permanente". La Mesa analizará la resolución junto a los servicios jurídicos, que ya trabajan en evaluar su alcance y las posibles vías de respuesta.
La institución ha recibido la notificación formal del auto, lo que activa el plazo legal para pronunciarse. Según fuentes del Parlament, la Cámara dispone hasta el jueves para responder al requerimiento del alto tribunal, que estimó parcialmente la medida cautelar solicitada por la entidad 'Impulso Ciudadano'.
Hasta ahora, el Parlament había defendido que cumple con la normativa vigente, apoyándose en informes internos que avalaban la presencia de las banderas en el hemiciclo y durante las sesiones plenarias, sin necesidad de mantenerlas de forma permanente en el exterior del edificio, donde nunca ha ondeado ninguna bandera, tampoco la 'senyera'.
La novedad, de la que no menciona nada la notificación judicial, es que desde setiembre del año pasado hay instalada en la entrada del Parlament -no en la fachada- una gran 'senyera' de 54 metros cuadrados con un mástil de 25 metros de altura.
Suscríbete para seguir leyendo
- La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
- La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028
- Una declaración de la renta cada vez más compleja