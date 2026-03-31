El Parlament estudia recurrir la sentencia del TSJC que le obliga a colgar la bandera española en su fachada

El Parlament estudia presentar un recurso de reposición contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le obliga a colgar la bandera española en la fachada del edificio de forma "inminente y permanente". La Mesa analizará la resolución junto a los servicios jurídicos, que ya trabajan en evaluar su alcance y las posibles vías de respuesta.

La institución ha recibido la notificación formal del auto, lo que activa el plazo legal para pronunciarse. Según fuentes del Parlament, la Cámara dispone hasta el jueves para responder al requerimiento del alto tribunal, que estimó parcialmente la medida cautelar solicitada por la entidad 'Impulso Ciudadano'.

Hasta ahora, el Parlament había defendido que cumple con la normativa vigente, apoyándose en informes internos que avalaban la presencia de las banderas en el hemiciclo y durante las sesiones plenarias, sin necesidad de mantenerlas de forma permanente en el exterior del edificio, donde nunca ha ondeado ninguna bandera, tampoco la 'senyera'.

Noticias relacionadas

La novedad, de la que no menciona nada la notificación judicial, es que desde setiembre del año pasado hay instalada en la entrada del Parlament -no en la fachada- una gran 'senyera' de 54 metros cuadrados con un mástil de 25 metros de altura.