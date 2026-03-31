Así será la ampliación del Parlament: un nuevo edificio, una pasarela y hasta las caballerizas de la Guardia Urbana

Este año se cumplen veinte años desde que el Parlament dio el primer paso formal para abordar una de sus grandes asignaturas pendientes: la reforma y ampliación de su sede en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Fue en julio de 2006 cuando la Cámara catalana firmó un convenio de colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento que sentó las bases de este proyecto. Dos décadas después, y tras años de bloqueo, las tres partes han firmado este martes un nuevo protocolo de colaboración para reactivar la iniciativa. Pero, ¿cómo y por dónde crecerá la sede de la Cámara catalana? Estas son las claves de la ampliación:

El Parlament contará con un nuevo edificio que se ubicará en las caballerizas de la Guàrdia Urbana, un espacio de titularidad municipal situado actualmente entre el Zoo de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en la calle de Wellington, -a apenas 300 metros del actual palacio- y que permitirá incorporar un mínimo de 8.000 metros cuadrados adicionales a su capacidad hasta llegar a los 21.000 metros cuadrados operativos en total.

Mapa de la ampliación del Parlament de Catalunya en el parque de la ciutadella de Barcelona.

Ambos edificios -el actual y el nuevo anexo- estarán conectados directamente, tal y como ha explicado el presidente del Parlament, Josep Rull, durante el acto de presentación oficial del protocolo. El evento se ha celebrado en el Auditori Lluís Companys de la Cámara catalana y ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes, junto a Rull, han suscrito este marco de colaboración para que el Parlament gane capacidad con una previsión de entre seis y ocho años vista, según fuentes conocedoras, aunque sin un calendario definido.

Rull, Collboni e Illa firman el protocolo para integrar el nuevo equipamiento en la transformación de la Ciutadella. / ACN

Ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quien ha cedido el espacio de las caballerizas para hacer posible este proyecto de ampliación, que se enmarca también en la transformación prevista del Parc de la Ciutadella en los próximos años, "una de las más importantes" de la ciudad, en palabras de Collboni, quien ha mostrado su gratitud por haber podido desencallar esta iniciativa que "resignificará" Barcelona y el Parlament. El proyecto pensado para este parque, bautizado como 'Ciutadella del Coneixement', ya prevé una pasarela que conecte la Biblioteca Provincial de Barcelona, que se ubicará al lado de la Estació de França, frente a la entrada principal del Zoo, con el Mercat del Peix -un futuro hub de investigación e innovación de unos 45.000 metros cuadrados- al lado de la UPF, justo detrás del futuro edificio anexo del Parlament. "Será el primer cambio significativo para el futuro de esta ampliación y estará listo en un año", ha asegurado el alcalde de Barcelona, sobre esta nueva arteria.

La Cámara catalana convocará próximamente una licitación pública para la redacción del proyecto de ampliación dentro del parque, mientras que el Ayuntamiento participará "en la valoración urbanística y arquitectónica de las propuestas", según recoge el documento firmado al que ha tenido acceso este diario. También será necesaria la "redacción y aprobación" de una modificación del Pla General Metropolità que otorgue la calificación de bien patrimonial al Parlament y vincule el actual edificio con el futuro anexo, que será adonde se trasladarán todos los servicios adicionales de la Cámara catalana que ahora no tienen espacio. El hemiciclo y toda la parte histórica quedarán en el edificio antiguo. "Mantener aquí la carga simbólica permite explicar los fundamentos de la democracia en sí misma, en un momento complejo a nivel internacional, europeo y nacional", ha explicado Rull.

El Palau del Parlament ha llegado al límite de su capacidad; existe una saturación crítica que impide el crecimiento de servicios esenciales y genera problemas operativos difíciles de resolver Josep Rull — Presidente del Parlament

Las tres instituciones han coincidido en subrayar la necesidad de que la sede de la soberanía catalana gane espacio para garantizar su buen funcionamiento y adaptarse a las exigencias actuales, que han cambiado sustancialmente desde que en 1932 se decidió ubicar allí el hemiciclo. "En este momento, el Palau del Parlament ha llegado al límite de su capacidad; existe una saturación crítica que impide el crecimiento de servicios esenciales y genera problemas operativos difíciles de resolver", ha declarado el jefe del hemiciclo, quien ha definido esta ampliación como "la única vía" para garantizar el buen funcionamiento, la conservación a largo plazo y la máxima prestación de servicios. Por su parte, Illa ha celebrado el desbloqueo del proyecto y el consenso generado: "Es necesario que el edificio avance al mismo ritmo que el país", ha afirmado el president.

Desde que en 2004 el Parlament pasó a ocupar la totalidad del Palau -hasta entonces compartido con el Museu d’Art Modern de Catalunya-, la presión sobre el edificio por la falta de espacio no ha dejado de crecer. De los 17.410 metros cuadrados totales que tiene en la actualidad, solo unos 13.000 son realmente útiles, mientras que el resto corresponde a pasillos y zonas de paso. Con la transformación prevista, el Parlament llegará a ocupar unos 21.000 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a tres campos de fútbol. No se descarta, sin embargo, que cuando se concreten los planos la capacidad acabe siendo algo superior.

Desde la institución se entiende que la reforma debe ir más allá de ganar metros cuadrados y orientarse a modernizar los espacios, mejorar la accesibilidad y adaptar el edificio a unas necesidades parlamentarias que han cambiado sustancialmente en los últimos veinte años. Por eso, y como ya explicó EL PERIÓDICO, Rull ha dado algunos detalles, todavía por concretar, de la futura transformación interna del edificio actual, como la voluntad de crear un espacio "abierto a la ciudadanía" en la entrada. El modelo que el presidente del Parlament quiere replicar mira a otros parlamentos europeos, como el de Gales o Westminster, que han apostado por áreas expositivas y plataformas interactivas para explicar su actividad, así como el funcionamiento de órganos como la Mesa.

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, el del Parlament, Ernest Benach, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, han firmado esta tarde un convenio marco de colaboración entre el Govern, el Parlament y el Ayuntamiento para la ampliación de la sede de la cámara catalana (20 de julio de 2006) / PARLAMENT

La renovación de esta hoja de ruta -suscrita en su día por el entonces president Pasqual Maragall, el alcalde Joan Clos y el presidente del Parlament Ernest Benach- se ha repetido como un compromiso de los diferentes responsables del hemiciclo, pero ha ido cayendo en saco roto legislatura tras legislatura debido a la complejidad de la cuestión, que involucra a varias partes. El proyecto, que quedó paralizado en 2011 por el impacto de la crisis económica y las políticas de austeridad, volvió a situarse en 2024 como prioridad en la agenda, marcada por la voluntad de Rull de modernizar y hacer más eficiente la institución, pero también más abierta al público, una idea que ya fue concebida entonces por Benach.

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"No se trata solo de hacer una ampliación estricta de los espacios, sino de hacer una dignificación superior de lo que representa el Parlament; hay que crear un espacio más moderno y cercano a la ciudadanía", dijo hace veinte años el entonces presidente del hemiciclo, Benach. Este martes, Rull ha hecho suyas esas palabras.