El Parlament se ampliará con un nuevo edificio y 8.000 metros cuadrados más

Este 2026 se cumplen veinte años desde que el Parlament dio el primer paso formal para abordar una de sus grandes asignaturas pendientes: la reforma y ampliación de su sede en el Parc de la Ciutadella. Fue en julio de 2006 cuando la Cámara catalana firmó un convenio de colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que sentó las bases de este proyecto. Dos décadas después, y tras años de bloqueo, las tres partes han firmado este martes un nuevo protocolo de colaboración para reactivar la iniciativa. El Parlament contará con un nuevo edificio que se ubicará en las caballerizas de la Guàrdia Urbana, un espacio situado actualmente entre el zoo y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a apenas tres minutos del actual Palau, y que permitirá incorporar hasta 8.000 metros cuadrados adicionales.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de la ampliación del Parlament de Catalunya.

Ambos edificios -el actual y el nuevo anexo- estarán conectados directamente, tal y como ha explicado el presidente del Parlament, Josep Rull, durante el acto de presentación oficial del protocolo. El evento se ha celebrado en el Auditori Lluís Companys de la Cámara catalana y ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quien ha cedido el espacio de las Cavallerisses para hacer posible este proyecto de ampliación, que se enmarca también en la transformación prevista del Parc de la Ciutadella en los próximos años, "una de las más importantes de los últimos años", en palabras de Collboni.

Las tres instituciones han coincidido en subrayar la necesidad de que la sede del Parlament gane espacio para garantizar su buen funcionamiento y adaptarse a las exigencias actuales. En este sentido, la Cámara catalana convocará próximamente una licitación pública para la redacción del proyecto de ampliación dentro del parque, mientras que el Ayuntamiento participará "en la valoración urbanística y arquitectónica de las propuestas", según recoge el documento firmado al que ha tenido acceso este diario.

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"En este momento, el Palau del Parlament ha llegado al límite de su capacidad; existe una saturación crítica que impide el crecimiento de servicios esenciales y genera problemas operativos difíciles de resolver", ha declarado Rull, quien ha definido esta ampliación como "la única vía" para garantizar el buen funcionamiento, la conservación a largo plazo y la máxima prestación de servicios. Por su parte, Illa ha celebrado el desbloqueo del proyecto y el consenso generado: "Es necesario que el edificio avance al mismo ritmo que el país", ha afirmado el president.