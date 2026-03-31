El Govern niega una "ofensiva" judicial contra el catalán en la escuela aunque pide apoyo para mejorar su uso

El Govern ha rechazado tachar de "ofensiva" la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de anular parcialmente el decreto aprobado en 2024 para blindar el catalán en la escuela. Así lo ha afirmado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha recordado que el departamento de Educació ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y que, de momento, el fallo no provocará "ningún cambio a nivel operativo" en los centros educativos a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. "Los proyectos continúan vigentes", ha reafirmado.

De esta forma, Paneque ha asegurado que el modelo del Govern continúa siendo el de "no segregar por lengua" y que el catalán continúe siendo el idioma "vehicular" en las aulas, con proyectos adaptados en función de la "realidad" y el "entorno" y sin "cuotas ni porcentajes", tal como marca la legislación vigente. Además, la portavoz ha defendido que el catalán es un "elemento cohesionador" y que debe ser considerado una "riqueza" y no una herramienta de "confrontación".

Después de que este lunes los distintos partidos favorables al modelo de inmersión lingüística pidieran al Govern ser "valiente" ante esta sentencia judicial, y de que formaciones como Junts pidieran una nueva retahíla de comparecencias en el Parlament, Paneque ha asegurado que, por el momento, solo está previsto que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, dé explicaciones en la Cámara catalana y ha instado a este partido a sumarse al Pacte Nacional per la Llengua.

Los posconvergentes, igual que la CUP, rechazaron firmar el acuerdo hace un año al considerar que no era suficientemente ambicioso y que no daba respuesta a un posible revés del modelo de escuela en los tribunales. Sin embargo, la portavoz ha querido poner el foco en los bajos niveles de uso del catalán más allá de las aulas y ha pedido a estas formaciones que apoyen al Govern. "Si todos los grupos comparten que las cifras no son las que querríamos, que se pongan al lado del Govern", ha sentenciado.

Además, la también consellera ha achacado de forma velada a los ejecutivos anteriores de la situación en la que se encuentra la lengua catalana. "El uso del catalán en estos momentos debe ser consecuencia de lo que se ha hecho, o de lo que no se ha hecho, durante años", ha rematado, al tiempo que se ha fijado como objetivo revertir el mal estado de salut del catalán como un "reto de país". A pesar del nuevo contexto, Paneque ha descartado que el Pacte Nacional per la Llengua deba ser "modificado", pero sí ha subrayado que necesita "más apoyo político".

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Junts había pedido que también compareciera el president Salvador Illa y Albert Dalmau, en condición de conseller de Educación durante la baja de Esther Niubó. Al no contemplar el Govern dar estas explicaciones por iniciativa propia ante la Cámara, será la mayoría parlamentaria la que deberá decidir cómo proceder y si quiere forzar, o no, su comparecencia.