El Govern nombra nuevos delegados en África Occidental y norte de Europa y báltico

El Govern ha nombrado nuevos delegados en África Occidental, con sede en Dakar (Senegal), y en los países del norte de Europa y el báltico, con oficina central en Estocolmo (Suecia), según ha anunciado este martes la consellera y portavoz, Sílvia Paneque.

La nueva delegada en África Occidental será Anna Rosés, que sustituye a Javier Calderón, mientras que en el caso de los países nórdicos y bálticos asumirá el cargo José Luis Martos, que releva a Montserrat Riba.

Experta en salud pública

Rosés, explica el Govern, suma veinte años de experiencia en "la dirección de programas internacionales, la representación institucional y la coordinación multiactor" y ha desarrollado buena parte de su carrera en África y en los ámbitos de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.

Ha sido coordinadora en Marruecos del Instituto Salud Global de Barcelona, coordinadora general de Médecins du Monde y coordinadora humanitaria de Oxfam Intermón en Marruecos.

Paneque ha informado de que con su nombramiento se quiere mejorar la coordinación con los organismos sobre el terreno y aprovechar su conocimiento del ámbito de la salud pública.

La delegación de África Occidental tiene el encargo de promover las relaciones institucionales, sociales, culturales y económicas de la Generalitat catalana con Senegal, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mali y Nigeria.

Impulso a la promoción económica

Martos, asimismo, está especializado en las áreas de ingenierías y compras corporativas en los sectores de la automoción, la industria farmacéutica, la creación y desarrollo de videojuegos móviles y tecnologías de la información en los sectores de los seguros.

Ha trabajado en empresas como Dana Automotive y Mahle, Zurich, Roche, King Digital Entertainment y Allianz.

Paneque ha dicho que la elección de Martos responde a que el Govern quiere dar a esta delegación una dirección más económica y de captación de inversiones respecto a la actual.

Esta delegación tiene competencias en los países de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia, así como Estonia, letonia y Lituania.

Aval a los memorandos con dos provincias chinas

El Consell Executiu de este martes, asimismo, ha convalidado los memorandos de entendimiento con las provincias chinas de Jiangsu y Hainan para reforzar la cooperación con estos territorios firmados la semana pasada por el conseller de Unión Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en el marco de su viaje oficial a este país asiático.

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Estos dos acuerdos se enmarcan en la Estrategia Asia 2025–2030 y refuerzan la cooperación de Catalunya con territorios chinos en los ámbitos de la innovación, el comercio, la logística y la sostenibilidad.