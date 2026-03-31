El Govern desvincula el aeropuerto de los presupuestos, pero avisa: "Ninguna autonomía tendrá más competencias que Catalunya"

Catalunya no se quiere quedar atrás. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, acordaran la creación de un "órgano bilateral aeroportuario" para "participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que continúan las negociaciones con ERC para que la Generalitat entre en la gobernanza del aeropuerto de Barcelona en el marco de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Ahora bien, Paneque ha destacado que la realidad catalana es "más compleja" y ha asegurado que "no habrá ninguna autonomía en España que tenga más competencias que Catalunya, tampoco el País Vasco".

El acuerdo entre Sánchez y Pradales no implica en ningún caso el cambio de titularidad en la administración de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia que compete a Aena, sino que supone una mayor influencia del ejecutivo vasco en la toma de decisiones que conciernen al Ejecutivo central. Esta es una vía que también se ha explorado en las negociaciones con los republicanos, que ya firmaron este compromiso en el marco del acuerdo de investidura de Salvador Illa.

Sin embargo, Paneque ha defendido que esta cuestión está siguiendo su cauce y la ha desvinculado de la negociación de los presupuestos con ERC, que reclama un acto de "soberanía" que sea "igual o mejor" que la recaudación del IRPF. Fuentes conocedoras de las conversaciones mantienen que esta cuestión no ha sido reclamada por los republicanos en el marco de la negociación de las cuentas para 2026. "El Govern responde hasta donde puede y debe hacer, en lo que le toca", ha despejado la consellera.

Paneque ha querido dejar claro que la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya es un compromiso ya cumplido y que este nuevo ente reforzará la capacidad de la Generalitat para planificar, ordenar y proyectar el sistema aeroportuario con una visión de conjunto para que se cuente con una "voz propia" más allá de Aena. Sin embargo, para que opere, se requiere de un despliegue de las competencias previstas en el Estatut y de cambios legislativos que se deberán encarar en el Parlament. "Esto no se inicia en esta negociación de los presupuestos, se lleva trabajando desde el principio de la legislatura. En octubre de 2024 ya se empezó a ver el máximo nivel de comunicación y gestión en el marco normativo. No está vinculado", ha recalcado, y ha subrayado que cualquier avance se hará cumpliendo con el marco establecido porque "hay una legislación muy determinada sobre los modelos de gestión aeroportuaria".

Recorrido por el campo de vuelo del Aeropuerto de Barcelona‑El Prat. / Zowy Voeten / EPC

Sobre la negociación de los presupuestos, Paneque ha evitado fijar plazos para llegar a un acuerdo, aunque las dos partes se marcaron su aprobación para finales de julio en el Parlament, y ha destacado que "las relaciones son continuadas y fluidas". "Insistimos en el objetivo y la importancia de tener presupuestos, que serán los más ambiciosos de la historia", ha apostillado. "El Govern cumplirá y esperamos que ERC también cumpla con su parte del acuerdo", ha recalcado, al igual que expresó Illa en una entrevista con EL PERIÓDICO, en alusión al comunicado conjunto que certificaba que los dos actores se emplazan a trabajar para que las cuentas de 2026 sean una realidad.

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La portavoz también ha aprovechado esta rueda de prensa para volver a poner en valor el trabajo de la ya exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha sido relevada por Carlos Cuerpo para afrontar la campaña electoral en Andalucía. "No vinculamos [los presupuestos] a personas concretas, continuaremos las negociaciones como hasta ahora", ha aclarado.