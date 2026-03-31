Anticorrupción aporta al juicio de Kitchen nuevos correos entre Villarejo y el número 2 de Interior con Rajoy: "Me dejaste tirado...ya me cansé"

"Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti… (...) porque vuestra debilidad le ha dado alas a sus maniobras". Estos reproches figuran en un correo con fecha de 13 de noviembre de 2016 que el ex comisario José Manuel Villarejo envió a Francisco Martínez, secretario de Estado Seguridad hasta tan solo unos días más tarde, que ha sido aportado por el fiscal Anticorrupción César de Rivas de cara al juicio que se celebrará a partir del próximo 6 de abril contra ambos y el exministro Fernández Díaz por el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas (caso Kitchen).

"Me dejaste tirado", "después de tanta espera… tengo que decirte que ya me cansé", agrega Villarejo para recordarle a Martínez que no ha dado respuesta a varios requerimientos que le realizó y su acceso a la jubilación, que profundizan en los indicios sobre la relación que unía a ambos con operaciones policiales supuestamente irregulares, como habría sido la que afectó a Bárcenas y su familia.

La documentación aportada con fecha del pasado jueves, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye este correo que Villarejo remitió a Martínez con copia a otro de los procesados, el que fuera número 2 de la Policía Nacional Eugenio Pino junto a otros documentos que según el fiscal De Rivas se entregan ahora "sin perjuicio de las explicaciones oportunas en el momento correspondiente y a los efectos de que se pueda dar traslado a las partes" en el marco del trámite de cuestiones previas con las que dará comienzo la vista oral el próximo lunes.

Francisco Martínez, el ex número dos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Alvarado / FERNANDO ALVARADO / EFE

Se añaden otros correos "sobre la jubilación" de Villarejo y operaciones en las que habrían participado este comisario en el marco de las operaciones de la que se ha venido a denominar "policía patriótica". La Fiscalía aporta igualmente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por defraudación tributaria contra el propio Bárcenas en noviembre de 2024 en relación con la reforma de la sede nacional del PP.

Reproches y deslealtades

En el extenso correo que remitió al que tan solo cinco días después fue cesado en su cargo como número 2 del Ministerio del Interior, Villarejo se desahoga sobre su situación en ese momento: "Pasé por una campaña orquestada por el CNI y permitida por vosotros, de ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas… en referencia a que sois vosotros las cloacas… y lo habéis aceptado… porque pensabais… pensabas, que no iban contra ti".

Tras quejarse de que está soportando "solo" campañas de descrédito en la prensa, arremete contra el "loco" director del CNI, -- en alusión a Félix Sanz Roldán--, "un sujeto, que por lo que se ve, está por encima incluso del Gobierno y que se permite filtrar las conversaciones del Ministro y todo tipo de deslealtades al Presidente de Gobierno… pero al tener chantajeados a todos… seguro que lo van a mantener… por el miedo que le tienen".

Operación en Marbella

Añade que el entonces responsable de inteligencia incurre en "chantajes… incluso al propio Emérito" y que él tiene "datos que lo corroboran" y que asegura tener "a buen recaudo, lejos de posibles e ilegales registros". En este punto alude una operación en Marbella en agosto de 2014 de la que el fiscal aporta también un oficio realizado por la Dirección General de la Policía y aportado en su día al juzgado.

Así, le recuerda que él ya se "quería jubilar" pero que el propio secretario de Estado le convenció para que se quedara, lamentando que después le "abandonara a su suerte". "Me dejaste tirado a manos de un sujeto como Cosidó --en alusión al que fuera director general de la Policía, que ha sido llamado como testigo al juicio--, quien con el apoyo del loco de Félix (el chantajista)…me han hecho hasta el día de hoy la vida imposible", agrega el ex comisario.

El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Tras los reproches, recuerda sus peticiones al político: "Quiero mi placa insignia… la que llevé en mi vida profesional…a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario. No solo me habéis echado por la puerta de atrás… negándome como si fuera un apestado, sin cruz como al resto de los inútiles", y desliza una amenaza asegurando que "ya se terminó… o empezaré yo… y con música, para animar mejor los comentarios".

Pese a asegurar que "no quisiera volver a la cocina" y que solo pide lo "en Derecho… con mayúsculas" le corresponde, termina pidiendo a Martínez que deje de ponerse "de perfil" y no siga permitiendo la campaña contra él. En todo caso, y pese a todo lo anterior, la misiva del Policía concluye volviéndose a poner a las órdenes del Secretario de Estado: "Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites… como siempre. Recibe un fuerte abrazo".