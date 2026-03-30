Illa defiende "el compromiso" del Govern con el catalán en la escuela y recurrirá la sentencia del TSJC

"El modelo de escuela catalana no se toca". Reacción unánime del Govern y de las formaciones partidarias de la inmersión lingüística ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de anular parcialmente el decreto aprobado en 2024 para dar seguridad jurídica a las escuelas en sus proyectos lingüísticos y blindar el catalán. Tras conocerse la sentencia, que el Govern ya ha anunciado que recurrirá, el president Salvador Illa ha reafirmado el "compromiso" del Executiu con la lengua y la escuela catalana.

También lo han hecho los consellers Francesc Xavier Vila y Albert Dalmau, actualmente responsable de cartera de Educació en ausencia de Ester Niubó, que a su vez ha explicado que el fallo no tiene "ninguna afectación inmediata" ni "altera la actividad ordinaria en los centros educativos" a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. La decisión del TSJC anula parcialmente el decreto mientras que el Tribunal Supremo no resuelve los recursos de casación presentados.

A la espera de saber en qué se concretará la respuesta del Govern, Junts, ERC y los Comuns ya han dejado claro que vigilarán de cerca sus pasos. Los tres partidos han rechazado el fallo y han pedido "una respuesta conjunta" y "de país", así como que el Executiu explore "todas las vías posibles" para "continuar protegiendo el catalán y el modelo de escuela catalana". Sin embargo, cada formación lo ha hecho con sus matices.

Los posconvergentes, por ejemplo, han sido los más duros contra el Executiu de Salvador Illa, al que han acusado de "cómplice" de los "ataques permanentes" a la lengua. Así lo ha defendido la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, que también ha pedido la comparecencia parlamentaria del president y de los consellers Dalmau y Vila para que expliquen los próximos pasos. "No queremos propaganda, queremos hechos", ha exigido la líder de la formación en la Cámara catalana, tras recordar que su partido no se unió al Pacte Nacional per la Llengua justamente porque consideraba que no daba respuesta a posibles fallos judiciales en este sentido. Sales ha pedido una "respuesta contundente y de país" y ha apostado por "poner en valor" las leyes aprobadas en el Parlament y legislar de nuevo si es necesario.

También desde ERC han sido claros al exigir al Govern de Illa que "sea valiente" y que dé respuesta a lo que marca la ley de educación aprobada por el Parlament. Sin embargo, han situado el Pacte Nacional per la Llengua como una "herramienta" que debe servir para articular una estrategia común entre todos los que quieren proteger el catalán en las escuelas. "Pedimos y exigimos [al Executiu] que mantenga de forma clara y evidente los criterios técnicos y pedagógicos que garantizan que el catalán es la lengua vehicular y de cohesión en Catalunya", ha afirmado el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una rueda de prensa en la sede del partido, tras la reunión ejecutiva.

Los republicanos, que ya han mantenido una "reunión telefónica breve" con el conseller Vila, reclaman al Govern que sea "valiente"

El partido liderado por Oriol Junqueras, sin embargo, sí ha reconocido que entiende que la educación pasa "por momentos complicados", en referencia a las huelgas del sector, pero ha pedido a Illa que esté del lado de los profesores, los profesionales y del catalán. De momento, ERC ya ha mantenido una "reunión telefónica breve" con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, así como con 'Som Escola' y Òmnium Cultural para abordar este asunto. "Todo es muy reciente; veremos cómo evoluciona", ha asegurado Albert.

De manera similar se ha expresado Candela López, portavoz de los Comuns, que más allá de pedir al Govern que haga todo lo que esté en su mano para impedir un cambio de modelo educativo, también ha reclamado una respuesta conjunta al resto de partidos y entidades que apoyan el Pacte Nacional per la Llengua. López ha recordado que la sentencia no es firme, pero ha avisado de que este fallo es un "aviso" de las consecuencias que tendría para la escuela catalana que el Gobierno estuviera liderado por PP y Vox. "Haremos todas las acciones que haga falta para proteger el catalán y el modelo de escuela catalana", ha rematado.

Òmnium, por su parte, ha defendido que el modelo de escuela lo deciden "los catalanes" y "no los jueces". "Están obsesionados con la escuela catalana: un modelo avalado por la comunidad educativa que cohesiona y garantiza la igualdad de oportunidades", han expresado desde la entidad a través de las redes sociales.

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El PP pide acatar el fallo

En cambio, los populares han alzado la voz a favor de que se aplique esta sentencia para que "se deje de tratar el castellano como una lengua extranjera". El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha pedido "respeto para todas las decisiones judiciales" y ha acusado a los anteriores gobiernos de la Generalitat de tratar de "burlar" las resoluciones del tribunal. "Cuando hay una sentencia, se trata de cumplirla, no de legislar para ver cómo se puede burlar", ha afirmado el dirigente popular.