Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

Carlos Westendorp, exministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, embajador en Washington y también ante la ONU, ha fallecido este lunes a los 89 años.

Según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las redes sociales, fue una "figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar".

Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz "representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos", ha añadido Albares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó en 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp, cuando este ejercía como Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina tras los Acuerdos de paz de Dayton.

Licenciado en Derecho y diplomático de carrera, Westendorp se incorporó al equipo negociador para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y tras la adhesión de nuestro país, el 12 de junio de 1985, fue nombrado embajador permanente ante lo que es hoy la Unión Europea.

Sustituyó a Javier Solana como ministro de Asuntos Exteriores en 1995 por un breve periodo de tiempo, hasta que el PP ganó las elecciones y ocupó la cartera Abel Matutes.

Una de las tareas más importantes de su carrera fue la de ejercer como mediador internacional en la guerra de la antigua Yugoslavia o Alto Representante de la Comunidad Internacional para Bosnia al sustituir en 1997 al exprimer ministro sueco Carl Bild en este cometido.

Ante la falta de acuerdo entre las tres etnias de Bosnia (musulmanes, croatas y serbios), Westendorp aprobó por la vía de urgencia la ley de Ciudadanía bosnia, la Ley de Aduanas y la creación de una Comisión independiente para la futura bandera, el escudo común y las matrículas de vehículos.

Westendorp fue también eurodiputado socialista (1999-2003) y diputado de la Asamblea de Madrid (2003). Retomó su carrera diplomática en 2004 al ser nombrado embajador de España en Washington y permaneció en el cargo cuatro años.

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Después, fue secretario general del Club de Madrid, una organización independiente y sin ánimo de lucro que integran exjefes de Estado y de Gobierno de países democráticos y que trabaja para fortalecer el liderazgo democrático a nivel internacional.