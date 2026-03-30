Llorca pedirá una reunión al nuevo ministro Arcadi España sobre la dana y la financiación

Cambio de fichas en el gabinete del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y cambio, aparente, en el tono de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. El president del Consell Juanfran Pérez Llorca, pretende solicitar esta semana al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, una reunión para abordar dos temas urgentes para las finanzas valencianas: los créditos concedidos a la Generalitat para la reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, y la situación de infrafinanciación que vive la Comunidad Valenciana.

La petición de Llorca será una de las primeras que reciba el nuevo ministro, que el pasado viernes tomó posesión tras la salida de Montero en dirección al cartel electoral del PSOE en las elecciones andaluzas.

De la felicitación de Llorca a las críticas del PPCV

El gesto anticipa al menos la voluntad de mantener unas relaciones fluidas con España, que desde ahora guarda la llave de las arcas del Reino de España. "Toda la suerte del mundo para el ministro Arcadi España. Hemos tenido siempre un trato cordial. Es un ministro valenciano que sabe muy bien en qué situación se encuentra la Comunidad Valenciana. Se nos ha discriminado mucho por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Confío en que intente arreglar esos agravios que han cometido durante mucho tiempo con nuestra tierra", dijo el pasado viernes.

La bienvenida contrasta con la agria acogida que brindó el PPCV. En redes sociales lo calificaron como "la peor versión del sanchismo"; «con un sanchista de pata negra nada puede salir mal», al tiempo que trataba de extender la mancha de corrupción vinculada a Ábalos al que fuera conseller durante los mandatos de Ximo Puig.

Créditos dana pendientes

Más allá de las palabras, con esta reunión Llorca aspira a mejorar las condiciones para la Generalitat en dos cuestiones claves para su Consell. Por un lado, está la cuestión urgente de los créditos del Gobierno a la Generalitat para atender los gastos extraordinarios de la dana. En 2024 ya autorizó 700 millones y otros casi 2.400 el pasado 2025, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, sin intereses, pero que sí se suman a la inmensa deuda de la Generalitat con el estado.

Además de que el Consell viene reclamando desde la etapa de Carlos Mazón que esa ayuda vaya a fondo perdido y no compute como deuda, para 2026 hay otros 1.300 millones de deuda pendientes de autorizar a través de un decreto que pase por el Congreso de los Diputados.

Según las fuentes consultadas, Pérez Llorca quiere poner también sobre la mesa la cuestión de la financiación autonómica. El asunto despierta interés, toda vez que el propio Partido Popular, siguiendo las directrices de Génova, parecía aplazar el debate al próximo ciclo electoral.

¿Nuevo modelo o fondo de nivelación?

El PP rechazó de plano negociar un propuesta de financiación autonómica presentada por María Jesús Montero hace unas semanas y que, en el caso de la Generalitat, se traduciría en pocos años en unos 3.600 millones de euros más de ingresos para la autonomía.

El clima para el acuerdo, en cualquier caso, parece poco propicio. Por un lado, los socialistas han señalado a la Comunidad Valenciana como territorio preferente para el 2027 superelectoral, en las autonómicas y en las generales.

El PP, por su parte, tampoco está muy dispuesto a legitimar al Gobierno con acuerdos. Habrá que ver cómo se mueve Llorca en ese equilibrio entre dos tensiones. Por un lado, el rechazo a las negociaciones bilaterales para un nuevo modelo que ha decretado Génova, entre críticas a los pactos con ERC y la indefinición respecto a un modelo que enfrenta intereses territoriales de comunidades donde gobierna el PP.

Por otro, el president tiene también la presión para explorar (o al menos intentarlo) las condiciones que plantea la nueva fórmula del Gobierno.

Es algo que le han exigido tanto los sindicatos como las patronales. "Decir que no a todo en esta vida... a lo mejor hay veces que hay que decir que sí. Lo que va davant, va davant...y luego ya veremos cómo acaba", dijo el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, en presencia de Pérez Llorca.

Negociar en clima electoral

Diferentes instituciones económicas han señalado también la mejora que supone el nuevo modelo, aunque también coinciden en que es mejorable. Fedea se sumaba este mes al coro de voces que reclama negociar.

Habrá que ver si Pérez Llorca se limita a plantear el Fondo de Nivelación Autonómico que lleva tiempo reclamando el Consell y que la dirección nacional del PP también ha hecho suyo o va más allá. En plena campaña electoral andaluza y a un año de las generales, pocos ven margen para avances.