Joan Puigcercós: "Creo que seremos independientes antes de tener un concierto económico"

En la Catalunya actual la independencia ha dejado de monopolizar el debate político y han ganado cuota de mercado otros temas como la nueva financiación, el traspaso de Rodalies y la gestión del aeropuerto. No son cuestiones estrictamente nuevas: quien tenga algo de memoria recordará que ya fueron protagonistas en la primera década del siglo XXI. Y si alguien puede exhibir experiencia en estos asuntos es el exconseller y exlíder de ERC, Joan Puigcercós, (Ripoll, 1966). Él negoció en 2009 el sistema de financiación vigente con el Gobierno de Zapatero y estuvo cerca de conseguir el traspaso de los aeropuertos durante la negociación del Estatut. Ya lleva 14 años alejado de la primera línea política, pero la actualidad no ha cambiado tanto. Cuando lee los periódicos o escucha las noticias tiene "una sensación de 'déjà vu' permanente".

¿Cómo hay que negociar con el Gobierno? Su primer consejo es claro: no fiarse en ningún momento. "En Catalunya tenemos una cultura pactista y cuando se hace un acuerdo, aquello va a misa. En Madrid tú haces un acuerdo y tienes que seguir negociando la aplicación del acuerdo", avisa. Su advertencia es que, una vez pactada la nueva financiación, hay que estar atentos a la letra pequeña de la ley y a los decretos que vaya presentando el Gobierno para desplegarla. "Ellos tienen el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con un miserable decreto te modifican a posteriori toda la arquitectura del acuerdo que has construido. Esto nos pasó y espero que ahora pongan más garantías para que no pase lo mismo", expone.

El concierto sería la solución ideal, pero si se aplicara España sería inviable económicamente

Puigcercós considera que la nueva financiación pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no es el modelo singular que se anunció, pero aplaude que ERC "se ha mojado" y ha conseguido un "buen acuerdo" que ahora hay que seguir desarrollando. Lo que ve difícil es que Catalunya consiga algún día un modelo a la vasca. "Creo que seremos independientes antes de tener un concierto económico. El concierto sería la solución ideal, pero si se aplicara España sería inviable económicamente".

El pacto [Mas-Zapatero sobre el Estatut] fue un error fatal que estamos pagando muy caro

Aún mantiene bien vivo el recuerdo de cuando, negociando el Estatut en la comisión constitucional del Congreso, en 2006, consiguieron pactar el traspaso de Rodalies y de los cuatro aeropuertos catalanes: "Llegamos a ponerlo negro sobre blanco". "Brindamos al salir de la comisión, pero luego se hizo público y, con una revuelta de los trabajadores de Aena de por medio, el Gobierno se echó para atrás", recuerda. Al cabo de unas semanas Artur Mas acabó pactando el Estatut con Zapatero y el tema aeroportuario quedó fuera del acuerdo. "Eso fue un error fatal que estamos pagando muy caro", le reprocha al expresident.

El exconseller y el exlíder de ERC Joan Puigcercós en su encuentro con EL PERIÓDICO. / SANDRA ROMÁN

Aquel Estatut acabó recortado por el Tribunal Constitucional y empezó la oleada independentista. Para Puigcercós el 'procés' fue un resultado "inevitable" tras una "acumulación de mentiras" y de "persecuciones" hacia Catalunya. "Hay discriminación con la lengua, con la economía, con los equipamientos, con las infraestructuras... ahora lo vemos con Rodalies. Es tan constante que era inevitable", sostiene. Para el exlíder de ERC, el independentismo actuó como debía, pero se equivocó cuando pensó que el Gobierno de Mariano Rajoy negociaría. "Fue un pensamiento mágico creer que Madrid se sentaría a negociar. Yo, como he estado allí, era bien consciente de que esto no pasaría. Antes nos hubieran enviado el ejército", sostiene.

Si hay una sociedad civil viva, si hay un país vivo, habrá un segundo 'momentum'

Visto en perspectiva, considera que tarde o temprano otro 'procés' será inevitable porque "España no desfallece" en su actitud hacia Catalunya. "Gobierne quien gobierne la discriminación a Catalunya es tan colonial... Ya sé que cuando digo esta palabra a veces es munición gruesa, pero tenemos trato de colonia, no de colonia de un país subdesarrollado, pero si un tipo de colonialismo que vivimos cada día". A él le hierve la sangre, por ejemplo, con las normativas estatales que menoscaban el catalán: "Si hay una sociedad civil viva, si hay un país vivo, habrá un segundo 'momentum'", concluye.

Un espacio singular

El exconseller cita a EL PERIÓDICO en el Club Churchill, un club privado de fumadores situado en unos bajos de un pasaje del barrio de Sant Gervasi-Galvany, cerca de la Diagonal. Lo fundaron con un grupo de aficionados del Barça cuando prohibieron fumar en el Camp Nou. Él ya no fuma, pero el club sigue siendo un lugar indispensable. Son 50 socios y un veto: no quieren a ultras. Organizan cenas de vez en cuando. Preside la entrada una bandera catalana, una británica y otra estadounidense y, en un día entre semana como el de la entrevista, reina la tranquilidad. A Puigcercós se le ve en paz consigo mismo y, asegura, no ha echado nunca de menos la primera línea. "Me desprogramé muy rápido. En 48 horas descubrí lo que era recuperar mi agenda personal. Tengo una sensación de confort y libertad que no volvería a cambiar nunca más".

Puedes tener mucho ego, pero no puedes ser más grande que el partido ni que el país

Puigcercós se fue de la primera línea política progresivamente después de unos malos resultados en las elecciones catalanas de 2010. Lo acabó dejando en diciembre de 2012, cuando acabó la legislatura y Junqueras ya estaba al mando de ERC. Se toma su salida con humor: "Como decía aquel, no es que dejara la política, la política me dejó a mí". Se marchó sin hacer ruido y, a diferencia de muchos de sus antecesores -Carod-Rovira, Colom, Rahola, Hortalà, etc.-, ni rompió el carné ni renegó de sus colores. "Tú puedes tener mucho ego, pero no puedes ser más grande que el partido y que el país. ERC no tiene que estarme agradecida, sino que yo estoy muy agradecido a ERC, a la política y a los ciudadanos que me han votado", expone. En la última crisis del partido de 2024, se posicionó en la candidatura opositora a Junqueras, pero sigue manteniendo una "buena relación" con él. Con todos, asegura.

El exconseller y el exlíder de ERC, Joan Puigcercós, en su encuentro con EL PERIÓDICO. / SANDRA ROMÁN

Al dejar la política montó la consultora Foreingrest dedicada a la internacionalización de la hostelería y el turismo, pero la tuvo que dejar a medida que asumía responsabilidades en la empresa Adelfi, de la que ahora es director, y que se dedica a la gestión de centros universitarios y a la creación de nuevas carreras. Tuvo oportunidades para regresar a la primera línea como senador e incluso como conseller, pero las declinó. "Fuera de la política el tiempo se gestiona de otra forma y no hay presión. Pueda haberla en la empresa, pero muy diferente", reflexiona.

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Siempre ha sido aficionado a la montaña. No duda cuando se le pregunta cuál es, hoy por hoy, la cima más importante a la que se enfrenta la política catalana: "La integración de la población que está llegando". Su ruego es que hay que tomarse "seriamente" esta cuestión como hace, a su juicio, Òmnium Cultural. Tiene que haber un plan de acogida desde el punto de vista material, pero también desde la óptica de la cultura, la lengua catalana y "el país en general". "Catalunya sin lengua y sin cultura catalana no sería Catalunya. Este es nuestro Everest, nuestro Mont Blanc y nuestra Pica d'Estats".