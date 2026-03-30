Illa se alía con 31 alcaldes para encontrar promotores que construyan 556 viviendas públicas en municipios pequeños

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suscrito este lunes en el Palau de la Generalitat un acuerdo con 31 alcaldes de municipios pequeños de Catalunya para buscar promotores que construyan 556 viviendas públicas y protegidas. Se edificará en terrenos donde, mayoritariamente, solo se pueden construir 20 pisos o menos y, a menudo, a manos de ayuntamientos que no tienen los medios técnicos necesarios para convocar por si mismos este tipo de concursos. Es por esto que el Govern abrirá la licitación directamente -es la primera vez que licita solares que no son de su propiedad- y lo hará antes de que termine el mes de abril.

Este proyecto forma parte del plan de 50.000 pisos que puso en marcha el año pasado con el fin de construir vivienda mayoritariamente de alquiler hasta el año 2030. Para encontrar solares en los que empezar a construir cuanto antes, se abrió la primera convocatoria de la reserva pública de solares y los municipios identificaron hasta 670 solares. En 332 de estos solares, los ayuntamientos se encargan de encontrar al promotor para construir las viviendas, mientras que en el caso de los 338 solares restantes, se encomienda a la Generalitat la tarea de encontrar los promotores. La gestión de estos 338 solares sin promotor se ha diferenciado según si pueden albergar más de 20 viviendas o si caben menos para impulsar licitaciones en las que se pueda construir el mayor número posible de viviendas, y en este último caso se ha optado por licitar individualmente cada solar para que la Generalitat convoque directamente cada concurso.

Las localidades de los solares

Los 31 municipios son: Alcover, Colera, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Òdena, Sallent, Súria, Almoster, Les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Palau-sator, Calafell, El Vendrell, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Espluga de Francolí, Arenys de Munt, La Sènia, Roda de Ter, Taradell, Baix Pallars, Llavorsí, Rialp, Falset, Planoles, Vilobí d’Onyar, La Canonja, Ullastrell, Vacarisses, Figaró-Montmany y Vielha.

En el momento en que un promotor se interese por uno de los solares en estas localidades, se iniciará inmediatamente el procedimiento de licitación de ese terreno por si hubiera otros interesados en el plazo de un mes. Transcurrido este tiempo, el solar se adjudicará a la mejor oferta presentada. Por su parte, cada ayuntamiento firmante se compromete a otorgar la licencia de obras en tres meses desde que reciba el proyecto constructivo. Si el ayuntamiento se acoge a la posibilidad de adjudicar él mismo los pisos a las personas beneficiarias, deberá entregar la lista al promotor en el plazo de un mes. Los municipios también deberán ceder el solar a la Agència de l’Habitatge de Catalunya para que esta pueda cederlo después al promotor escogido.

Illa, contra los "especuladores"

En el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat se ha escenificado este acuerdo, e Illa y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han firmado cada uno de estos convenios con los alcaldes. El president ha recalcado que también podrán constituirse cooperativas, por lo que ha considerado que es un sistema "enormemente flexible" y con licencias de derecho de superficie por 75 años que, cuando transcurran, revertirán en los ayuntamientos.

"Hay que adaptar las políticas de vivienda a los municipios pequeños y hacerlas siempre protegidas. Catalunya es diversa y hay que hacer políticas adaptadas al territorio", ha añadido. Y ha querido lanzar un mensaje en favor de sus políticas de vivienda: "Queremos gente que quiera invertir en vivienda, pero no gente que quiera especular con la vivienda. Les decimos que no vengan a especular, que no vengan a hacer trampas, esto no, aquí no, porque aplicaremos todo el peso de la ley. Para los especuladores, este no es el ni el país, Catalunya, ni el sector, la vivienda, donde hacerlo", ha remachado.

Por su parte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado que esta medida permite acercarse "al objetivo de llegar al deseado 15% de parque público, asequible y protegido de forma permanente". "La preocupación de los catalanes es un reto de país y el Govern tiene que liderar, poner los recursos, pero también espacios de colaboración entre instituciones y con los entes locales, que se han puesto al lado de las soluciones, ofreciendo estos solares para construir. Hoy sumamos una nueva actuación, inédita", ha celebrado.

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El Govern también ha explicado que la Agència de l’Habitatge de Catalunya licitará otros 21 solares propiedad del Institut Català del Sòl (INCASÒL) y de Patrimonio de la Generalitat donde se podrían construir otras 257 viviendas más. En total, por tanto, en este concurso se licitarán 63 solares con capacidad para construir 823 viviendas.