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Muere la exdiputada europea del PSC María Badia, a los 78 años

Fue durante dos legislaturas eurodiputada por los socialistas y en 2016 Puigdemont la nombró directora general de relaciones exteriores del Govern

La exeurodiputada del PSC Maria Badia, en una imagen de archivo.

La exeurodiputada del PSC Maria Badia, en una imagen de archivo. / JOAN CORTADELLAS

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Barcelona
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La exdiputada del PSC en el Parlamento Europeo y filóloga Maria Badia ha muerto este domingo a los 78 años. Nacida en Sant Quirze del Vallès, ejerció como una colaboradora cercana de Raimon Obiols. Fue escogida eurodiputada en las elecciones europeas del 2004 y otra vez en las del 2009, en estas últimas como cabeza de lista del PSC.

En 2012 dimitió como número 2 de los socialistas en la Eurocámara después de firmar una carta donde se denunciaban amenazas militares contra Catalunya. En 2016 viró políticamente y fue nombrada directora general de Relaciones Exteriores del Govern, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

El exprimer secretario del PSC Miquel Iceta ha recordado a Badia y ha querido mandar un mensaje de condolencias a la familia. "La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve", ha dicho a través de la red social X el actual embajador ante la UNESCO.

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También ha expresado su pésame el eurodiputado del PSC y vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, que ha recordado a Badia como una "referente en la defensa de la lengua, la cultura y del proyecto europeo". "Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordamos hoy y siempre", ha añadido, a la vez que ha transmitido ánimo a su familia y personas más allegadas.

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