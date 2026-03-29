Deceso
Muere la exdiputada europea del PSC María Badia, a los 78 años
Fue durante dos legislaturas eurodiputada por los socialistas y en 2016 Puigdemont la nombró directora general de relaciones exteriores del Govern
La exdiputada del PSC en el Parlamento Europeo y filóloga Maria Badia ha muerto este domingo a los 78 años. Nacida en Sant Quirze del Vallès, ejerció como una colaboradora cercana de Raimon Obiols. Fue escogida eurodiputada en las elecciones europeas del 2004 y otra vez en las del 2009, en estas últimas como cabeza de lista del PSC.
En 2012 dimitió como número 2 de los socialistas en la Eurocámara después de firmar una carta donde se denunciaban amenazas militares contra Catalunya. En 2016 viró políticamente y fue nombrada directora general de Relaciones Exteriores del Govern, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.
El exprimer secretario del PSC Miquel Iceta ha recordado a Badia y ha querido mandar un mensaje de condolencias a la familia. "La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve", ha dicho a través de la red social X el actual embajador ante la UNESCO.
También ha expresado su pésame el eurodiputado del PSC y vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, que ha recordado a Badia como una "referente en la defensa de la lengua, la cultura y del proyecto europeo". "Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordamos hoy y siempre", ha añadido, a la vez que ha transmitido ánimo a su familia y personas más allegadas.
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