Los Comuns ven un cambio en Junts y creen que hay "margen" para negociar el decreto de vivienda

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de Sumar, Aina Vidal, ha apreciado un ligero giro en el discurso de Junts de esta semana respecto al Gobierno central y al decreto de medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Próximo, y ha asegurado que ve un "margen claro" para negociar el decreto, que incluye la moratoria de los alquileres. "Junts está siendo la voz de la patronal inmobiliaria, pero yo sí que vi un pequeño matiz en el discurso que hizo, al menos, esta semana", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Por ello, ha valorado muy positivamente que esta semana se convalidara el decreto que incluía el escudo social y las medidas anticrisis. "Creo que es la presión social lo que les ha hecho mover su posición", piensa Vidal. Augura que también sucederá con el decreto sobre vivienda. "Celebro que Junts per Catalunya tenga una posición diferente, que haya un margen claro para poder volvernos a sentar y a negociar, que vuelva a salir de esa lógica del 'no a todo', del 'no' a negociar y del 'no' a hacer su trabajo que es hacer política, y que vuelvan al carril de negociar", ha expresado.

Ha añadido que Junts y PP tienen tres semanas para darle una vuelta a su posición inicial y para "escuchar a la ciudadanía catalana", a los inquilinos y a las empresas y proteger a la ciudadanía. Ha lamentado que, hasta ahora, sustenten su "no" sobre la base de falsedades: "Tienen que confundir a la población intentando hacer creer que a ese pequeño propietario que tiene dos, tres o cuatro pisos también le afecta esta moratoria. Eso no es verdad. No era verdad antes y no lo es ahora. Es la mentira con la que han tenido que justificar su posición".

Recorrido jurídico

Vidal ha urgido a los inquilinos que se pueden acoger a esta prórroga a que se lo comuniquen a los propietarios antes de la votación, en caso de que decaiga, aunque ha defendido que "no debería haber controversia jurídica". "Ahora bien, todos hemos visto las burradas que se han llegado a hacer desde los tribunales y, por lo tanto, nos gustaría ahorrarnos esta situación", ha indicado. También ha confiado en que Junts y el PP no hagan pasar a los inquilinos por una tortura judicial.

Que se aprobase esta prórroga automática fue una de las principales controversias también en el seno del Consejo de Ministros. Preguntada por si es normal que haya ministros que decidan no entrar al mismo, ha respondido que "sí". "Sí, cuando es para proteger los derechos de las personas que nos han votado. Estoy absolutamente convencida de que no hay una sola persona que nos votase el 23J que lo vea de forma negativa. Nos plantamos porque no había lo que tenía que haber", ha expresado.

"Un decreto que titulas como 'escudo social' debe servir para algo. No solo para rebajar el IVA. No puede. Por tanto, nos plantamos una vez y lo volveremos a hacer una y 25 veces", y ha advertido que no tiene sentido subir los salarios y las pensiones si no se interviene en el mercado de la vivienda.

Posición del PP

La portavoz ha criticado la posición del PP en el decreto sobre vivienda, pero también en el decreto anticrisis convalidado esta semana con su abstención. Ha ironizado sobre que el PP asegurase que el Gobierno había copiado medidas suyas. Ha negado que sean medidas de derechas y que los populares se las puedan apropiar: "Si el Partido Popular se creyera las provocaciones que lanza los lunes, los martes y las fiestas de guardar en torno a las medidas del gobierno, habría votado a favor y no lo hizo".

También ha criticado que digan que el Gobierno ha ido tarde a la hora de tomar medidas de respuesta, porque fue el PP, junto con Vox y a Junts, quien tumbó el escudo social hace unos meses: "Hace tres meses. ¡Tres! Desde enero intentamos aprobar los decretos sociales".

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Preguntada por si cree que el Gobierno puede acabar la legislatura sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso, ha dicho que la situación parlamentaria es complicada, pero que desde Sumar creen que se debe llevar un proyecto de cuentas públicas a la Cámara en "un ejercicio de transparencia". "Si a día de hoy Junts imposibilita la agenda social, creo que esto no invalida que como Gobierno llevemos a votación las medidas que consideramos que son buenas para la sociedad. A veces en la vida se pierde, pero en todo caso es quien lo tumba quien debe dar las explicaciones pertinentes, no quien lo propone", ha valorado. Finalmente, ha afirmado que cree que el Gobierno agotará la legislatura: "Defendemos aguantar hasta el último minuto. Y creo que, además, es una responsabilidad de época".