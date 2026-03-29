Los Comuns esperan que Illa retire los incentivos por altas médicas antes de aprobar los presupuestos

El portavoz de los Comuns, David Cid, se ha mostrado confiado en que el Govern retirará los recursos vinculados a las altas médicas antes de aprobar los presupuestos de 2026 en el Parlament. En declaraciones a Rac 1, ha advertido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que sería "una vergüenza" e "inaceptable" que se activaran "incentivos" para que los CAP redujeran las bajas laborales.

Fuentes de Salut remarcan que estos recursos, que funcionan desde hace años, están vinculados a la mejora de resultados de los CAP, y esto se mide a través de las altas médicas. Añaden que las bajas y altas solo se pueden dar por criterios médicos, y nadie puede quitarle al facultativo esta potestad. Estos recursos pueden suponer el 5% del presupuesto de los CAP.

Estos recursos, insisten desde Salut, se dan a los CAP que mejoran resultados, y la manera de medirlo es a través de las altas. Muy a menudo, agilizar las pruebas diagnósticas es determinante y permite dar el alta antes.

El dirigente de los Comuns ha recordado que Illa aseguró que no habría ninguna financiación de los CAP basada en criterios que no fueran estrictamente médicos. "Y esto, si es así, evidentemente lo es", ha valorado Cid, que ha añadido: "No me quiero creer que los consellers no cumplen lo que dice el president".

Los Comuns y el ejecutivo de Illa tienen acordado, para las cuentas de 2026, que no haya "ningún tipo de financiación" ni "incentivos" de los CAP para agilizar altas que no se basen "estrictamente" en criterios médicos, ha recordado Cid. Precisamente, desde el departamento reiteran que las bajas y las altas solo se pueden dar por criterios médicos.

El grupo que preside Jéssica Albiach confiaba en que el Govern retirara los recursos vinculados a las altas antes de que las cuentas se aprobaran en el Parlament. Después de que el ejecutivo retirara el proyecto presupuestario, los Comuns mantienen su posición, a la espera de que Illa renegocie los presupuestos y los vuelva a llevar a la cámara catalana.

Asimismo, el portavoz de los Comuns consideraría "inaceptable" que los objetivos de los CAP estén condicionados a la financiación del propio centro. Porque, tal como ha argumentado, muchas demoras de las altas de los pacientes las produce la incapacidad de derivar las pruebas diagnósticas a escala hospitalaria.

"No anticipo ningún escenario que no sea que no se salga adelante", ha reafirmado Cid, que ha reivindicado el acuerdo entre el Govern y los Comuns, y ha recordado que Illa siempre dice que "cumplirá los pactos". "Estoy seguro de que será así", ha concluido.

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El portavoz del grupo de Albiach también ha calificado de "inimaginable" que Illa afirme que estos recursos se retirarán, pero que "algún miembro de su Govern incumpla lo que dice el presidente". "La pelota está en la mesa del ejecutivo, que es quien debe cumplir", ha concluido Cid.