Sumar propone en el Congreso que una comisión de expertos investigue las muertes en la mili

Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que se cree un comité de expertos con el encargo de realizar una investigación sobre "todas las muertes ocurridas y no esclarecidas" durante la realización del servicio militar obligatorio en España en el periodo democrático, así como para abrir un archivo de memoria histórica "específico y público" sobre los reclutas que realizaron la mili en ese tiempo.

Precisamente hace unas semanas el PSOE rechazó por el momento poner fecha al debate de otra iniciativa impulsada por ERC, Sumar y otros socios parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre acosos, malos tratos y vejaciones en la mili en las décadas de 1980 y 1990 e identificar a sus responsables políticos y castrenses, además de reparar a las víctimas. Los socialistas alegan que ya hay suficientes comisiones parlamentarias de investigación en activo y prefieren esperar.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los diputados Félix Alonso y Aina Vidal plantean que, en vez de una comisión parlamentaria, se ponga en marcha un comité de expertos que recabe la participación y el testimonio de las víctimas o asociaciones de víctimas para redactar un informe de conclusiones que incorpore propuestas para "el reconocimiento del dolor causado y su reparación en la medida de lo posible".

Asimismo, la proposición no de ley, registrada para su debate en la Comisión de Defensa, insta también al Gobierno a abrir un archivo de memoria histórica específico y público con los documentos e información sobre los reclutas que realizaron el servicio militar obligatorio en España durante este periodo con el fin de facilitar el acceso de las familias y del personal investigador.

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En la exposición de motivos de la iniciativa, Sumar alude al documental 'Morts silenciades', emitido el pasado 12 de enero en Televisión de Catalunya 3CAT. Según recoge el texto, ese trabajo denuncia agresiones físicas, abusos y maltrato psicológico, torturas y violaciones sufridas por miles de hombres que realizaron el servicio militar obligatorio ya en democracia y que habrían permanecido ocultas durante más de tres décadas.