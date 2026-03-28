El PNV reivindica su estrategia pactista: "Mientras algunos dicen 'no' a todo, nosotros hacemos país con política útil"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha defendido este sábado que su partido representa la centralidad política y ha afirmado que "mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen 'no' a todo", la formación nacionalista está "en la política útil" y llega a acuerdos, que es lo que supone "hacer país". "Mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen 'no' a todo, nosotros y nosotras llegamos a acuerdos. Avanzamos. Estamos en la política útil, esto es hacer país", ha defendido.

Esteban ha protagonizado un acto político en Mungia (Bizkaia) con motivo del Día de EGI, la organización juvenil del PNV, en el que ha señalado que su partido "es clave en la construcción" de Euskadi, lo que se comprueba, según ha dicho, "en el día a día, ayer (viernes) mismo, con el acuerdo alcanzado en Madrid" entre los gobiernos central y vasco.

Se trata, según ha afirmado, de "un acuerdo amplio, centrado en lo que importa: no solo aumenta nuestras capacidades políticas dando pasos en la consecución del Estatuto de Gernika con siete nuevas competencias, sino que los acuerdos incluyen medidas industriales y de seguridad, algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía en este contexto de dificultades", ha detallado.

Esteban ha destacado del acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que "se ha conseguido lo que parecía imposible", que es que "Euskadi tendrá capacidad de decisión" en la gestión de los aeropuertos vascos. "Es una noticia magnífica", ha valorado.

El dirigente nacionalista ha afirmado que el PNV ha dado todo para construir y convertir Euskadi en "un país serio, confiable", impulsando el bienestar y la industria de la mano del autogobierno y mirando a Europa. "Lo hemos hecho sin señalar, sin gritar. Nosotros y nosotras proponemos, incluimos, sumamos" con la aspiración de "ser más pueblo y ser más nación".

Según ha afirmado, el PNV lleva "más de un siglo" defendiendo la identidad del pueblo vasco y su lengua "desde la centralidad política, sin caer en extremismos ni populismos, entendiendo que en este proyecto común que es Euskadi, todos y todas tenemos un lugar".

"La patria os necesita"

El dirigente nacionalista ha instado a los jóvenes a que ocupen su "lugar" en la sociedad y en el partido. "La patria os necesita", les ha dicho. También ha reivindicado una juventud implicada en la construcción de Euskadi frente a quienes se quedan tras la pancarta, en referencia a Ernai -las juventudes de Sortu- y el movimiento juvenil socialista GKS.

"Pero ¿qué hacen Ernai y GKS? ¿Qué aportan a la sociedad? ¿Ponerse detrás de una pancarta arreglará algo? ¿Señalar a jóvenes y profesores en universidades o zonas de txosnas? ¿Injurias? ¿Hacer callar por el miedo a los que no piensan como ellos? ¿Qué les han enseñado?", se ha preguntado. Esteban ha puesto de manifiesto que en Euskadi "siempre ha existido el integrismo" y ha lamentado que "algunos creen que la calle les pertenece" cuando "es de todos".

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Además, ha pedido valentía a los jóvenes y les ha indicado que "Euskadi se defiende y se hace con trabajos cotidianos, construyendo y no frustrando, no con ruidos, mugidos, y detrás de una pancarta". En esa tarea, ha afirmado que el PNV "no representa lo mismo que otras siglas" porque "frente a quienes se camuflan, se esconden o simplemente ya no saben ni lo que son, el PNV habla alto y claro" y lo hace con "la coherencia que da mirar de frente" su trayectoria y "sin demagogia", explicando las cosas "como son", no "endulzando los oídos con eslóganes fáciles e irrealizables".