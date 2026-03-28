El ministro Óscar Puente explica "qué hay detrás" de sus redes sociales: "A veces me excedo y me caliento"

Pocos políticos en España han hecho de las redes sociales una herramienta política tan personal como el ministro Óscar Puente. Su intensa actividad en redes no ha estado exenta de polémica, con choques habituales con dirigentes de la oposición, bloqueos de usuarios y un tono directo e irónico que sus críticos consideran impropio de alguien con su cargo en el Gobierno. Sin ir más lejos, el pasado verano fue ampliamente criticado por sus mensajes durante los graves incendios que sufrió Castilla y León. "Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz. En CyL está calentita la cosa", afirmó, respondiendo a un mensaje de Alberto Núñez Feijóo sobre su contacto con el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, a quien los incendios le pillaron de vacaciones en Andalucía.

Este sábado, en un nuevo mensaje en las redes sociales, el titular de Transportes explica cómo entiende su presencia en ellas, especialmente en X -antiguo Twitter- y de qué le sirven para su trabajo. "A veces me excedo o me caliento", reconoce en referencia a las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto. Puente admite tener "carácter" y ser "de carne y hueso", pero defiende su estilo propio y directo y niega que las use "por persona interpuesta". Muchos políticos tienen contratados expertos en redes para llevar sus perfiles, pero el ministro, niega que este sea su caso.

El dirigente socialista, que ha realizado este vídeo con motivo de su 15 aniversario en X y para agradecer haber alcanzado la cifra de 300.000 seguidores, explica también cómo esta herramienta le ayudó a llegar a la alcaldía de Valladolid. Puente asegura que en un ayuntamiento es muy difícil destacar en la oposición y que antes de abrir sus perfiles digitales solo conseguía llegar a un pequeño grupo de vecinos. Esto, explica, cambió en cuanto se adentró en el ámbito de las redes. Posteriormente, al lograr la alcaldía, mantuvo su presencia allí para poder tener contacto directo con los ciudadanos.

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Puente también defiende haber seguido en X a pesar de las críticas por un algoritmo que tiende a la derecha. "Es ingenuo pensar que fuera (de las redes) es distinto", lamenta el ministro, que considera también que "dimitir" no puede ser la solución. "Aquí se me escucha [...] creo que es posible cambiar las cosas con la palabra", remata, en un vídeo en el que también recuerda algunas anécdotas de sus inicios, como cuando un mensaje suyo explicando que Taylor Swift no visitaría España en 2023 se hizo viral o cuando reveló el elevado precio de contratar a Rosalía.