Illa defiende que "el país no puede quedar parado" por la falta de presupuestos durante la presentación de la variante de Olot

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este sábado tener confianza para tomar decisiones y sacar adelante proyectos como la variante de Olot y Les Preses porque "el país no puede quedar parado". Lo ha dicho en la presentación del proyecto de la variante, que prevé conectar las carreteras A-26 y C-37, junto a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; el alcalde de Olot, Agustí Arbós y el director general de Infraestructuras y Movilidad, David Prat.

Illa ha subrayado que gobernar requiere tomar decisiones: "Gobernar es decidir, escuchar a todos, como hemos hecho, pero al final tenemos que tomar decisiones" para que Catalunya avance. Ha defendido que el proyecto de esta variante supone un "nuevo paradigma", con un 40% de la variante soterrada y una inversión de 470 millones de euros que, afirma, será una de las más importantes de este mandato.

Ha asegurado que "vale la pena hacer este esfuerzo" y tener paciencia durante los cerca de 5 años que está previsto que dure la obra porque, señala, transformará la comarca y mejorará la viabilidad y conectividad de la misma. Además, ha destacado que esta es una obra planificada con criterios de "excelencia" y se han encargado los menores estudios para garantizar la preservación del territorio y un acuífero en la zona.

Ha remarcado que para "generar prosperidad" se debe seguir invirtiendo en infraestructuras y ha destacado otros proyectos de movilidad como la variante de la C-59 en Sant Feliu de Codines (Barcelona), la B-40 entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) y el tranvía del Camp de Tarragona. "Aquí tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en el ámbito de Rodalies y en el ámbito aeroportuario", ha añadido.

Por su parte, Paneque ha expuesto que el desarrollo de Catalunya no puede pasar por encima del territorio y ha añadido que los proyectos que no modulan bien el equilibrio entre la infraestructura y el impacto sobre el medio no son "razonables ni son compatibles". Así, ha reivindicado que esta variante tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estas localidades y mejorar la actividad económica en la comarca, además de "mantener y preservar" el entorno.

Prat, que ha explicado los detalles técnicos del proyecto, ha puesto en valor la construcción de un falso túnel en la variante que permitirá soterrar la circulación en algunos puntos así como respetar los usos agrarios en la zona, y ha defendido que esta es una variante de "nueva generación" cuyo proyecto ha tenido en cuenta elementos como la integración paisajística y el respeto por el medio.

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Sobre la obra, ha detallado que se adjudicará en 5 lotes, y que hay otras actuaciones de integración urbana, carriles bici y otros elementos no directamente relacionados con la variante a los que se dedicarán 6 proyectos de medidas compensatorias y complementarias por valor de unos 20 millones de euros. Arbós ha sostenido que este proyecto permitirá mejorar la vida y la salud de las personas y lo ha calificado como una "oportunidad histórica".