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Cuestión de Estado

Más allá del ‘no a la guerra’

May Mariño

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Madrid
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Han pasado varios días, pero lo que ha quedado del debate en el Congreso sobre el conflicto en Irán iniciado por el ataque ilegal de Israel y Estados Unidos es el éxito político del Gobierno de recuperar el lema de 2003.

Todos los partidos se mostraron contrarios a una contienda. Eso sí, cada uno haciendo la guerra por su parte.

Ante un Pedro Sánchez que vuelve a subirse a lomos de la situación internacional para recuperar punch nacional – veremos si la remodelación de gobierno le ayuda en esta nueva etapa- ; Alberto Núñez Feijóo tuvo que ceder y aclarar dónde estaba el Partido Popular en el nuevo contexto: “Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted”, le dijo al presidente

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Santiago Abascal, en su línea particular, empleó el momento para atizar al Ejecutivo hasta el punto de acusar a Sánchez usar “las guerras que suceden a miles de kilómetros de aquí, porque le permiten ocultar la guerra que usted ha declarado a los españoles a los que odia”.

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Aunque el tema merecía debate de altura, político, las cuitas nacionales trufaron los discursos y los reproches mutuos. Un terreno en el que Sánchez gana parlamentariamente a Feijóo, pero el PP y Vox en las calles y en las redes.

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