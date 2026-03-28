Las elecciones de la ANC acusan su desgaste: los candidatos no llenan todos los puestos de la dirección pese a repescar a los fundadores

Los socios de la ANC serán llamados a las urnas el próximo mes. Sin embargo, la expectación por esta cita dista mucho de la que generaba hace años, igual que la lista de aspirantes, lo que refleja la pérdida de fuelle de la entidad independentista tras los convulsos años del 'procés'. El secretariado nacional, el órgano de dirección cuyos miembros deberán elegir los socios entre el 14 y el 18 de abril y que posteriormente elige al presidente, consta de 77 plazas. Pero si anteriormente la batalla por un asiento en este órgano había sido acérrima, en esta ocasión no se llenarán todos los puestos, ya que solo se han presentado 64 candidatos.

La cifra es aún más llamativa si se tiene en cuenta que, con el cambio de estatutos del pasado junio, se flexibilizó la limitación de mandatos existente. Hasta entonces, solo se podía ser secretario nacional durante dos mandatos, equivalentes a cuatro años. Ahora, en cambio, tampoco se permite concurrir a un tercer proceso electoral consecutivo, pero sí volver a participar transcurridos dos mandatos sin cargos, es decir, cuatro años después de finalizar el último ejercicio.

Esta modificación ha propiciado que regresen algunos de los fundadores de la ANC, como Pere Pugès, o antiguos secretarios nacionales como Jordi Manyà. No obstante, tampoco esta medida ha logrado asegurar todas las plazas.

Hasta 18 vacantes

¿Esto significa que todos los candidatos tienen su puesto asegurado y que quedarán 13 plazas libres? Pues no, serán incluso más las vacantes. La explicación es que hay varios bloques y determinadas plazas a cubrir en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el bloque nacional hay 13 puestos, en el sectorial hay cinco y otros dos más reservados para los jóvenes, mientras que los 54 restantes están divididos por territorios y tampoco son intercambiables.

Esto significa que, aunque haya 16 candidatos nacionales para 13 puestos, las tres personas con menos votos no podrán formar parte de la dirección de la entidad, independientemente de que no se llenen las sillas en los otros bloques.

El presidente de la ANC, Lluís Llach. / Enric Fontcuberta / EFE

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, han quedado desiertas las siguientes plazas: Barcelona (1 plaza), L'Hospitalet (2) -donde no ha habido ni un solo candidato-, Vallès Occidental (1), Vallès Oriental (1), área del Penedès (1), comarcas de Tarragona (3), zona del Ebro (2), Pirineo (2), Osona y Ripollès (1), 'Catalunya Nord' (1) y la comunidad exterior (2). Además, solo hay un aspirante en el bloque joven para cubrir dos plazas. Esto significa que quedarán 18 vacantes y que en muchas demarcaciones no habrá relevos en caso de dimisiones durante el mandato.

En 2016, en pleno procés, llegaron a presentarse 139 candidatos al secretariado de la ANC; ahora son solo 65

En las elecciones de 2024 también quedaron cinco vacantes: una en el Barcelonès Nord, una en el Vallès Oriental, una en las comarcas del Ebro y dos más en la territorial de la 'Catalunya Nord'. Sin embargo, ni de lejos se produjo una situación parecida a la actual, ya que aunque solo se llenaron 72 de las 77 plazas del secretariado, se presentaron 104 socios. En 2016, uno de los momentos más álgidos del procés, llegó a haber 139 aspirantes.

Elecciones sin sector crítico

Lo que sí se prevé es que estas elecciones sean más tranquilas que las anteriores, puesto que el sector crítico ha decidido no presentar batalla después de las turbulencias vividas en la entidad en los últimos años.

En febrero de 2023 se estuvo al borde de la ruptura cuando hasta 13 secretarios nacionales dimitieron en bloque, a raíz de la propuesta de la cúpula de entonces de impulsar una nueva opción electoral independentista. Un año más tarde, en 2024, se vivió otra situación límite: la división originada entonces bloqueó durante días la designación de Llach, uno de los principales detractores de esta 'lista cívica', como presidente de la entidad.

En esta ocasión no debería repetirse el bloqueo, ya que además de la ausencia de críticos, el cambio de estatutos del pasado mes de junio también redujo la obligación de contar con una mayoría calificada para la elección de cargos como el de presidente. Ahora, si no se logran los dos tercios en los dos primeros intentos, se puede celebrar una tercera votación en la que solo se necesitaría mayoría absoluta.

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Las elecciones de la ANC siempre están envueltas en secretismo y los candidatos no pueden hacer público si quieren o no liderar la entidad, ya que ello podría ser identificado como campaña encubierta. Sin embargo, se da por hecho que Llach quiere repetir como presidente, al haberse presentado de nuevo al secretariado nacional, y previsiblemente será el más votado por los socios dado que es el aspirante más conocido.