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Comisión de investigación

El PP citará en el Senado a Puente, Ábalos y Koldo por los accidentes de Adamuz y Gelida

Alicia García, portavoz del PP, anuncia que el foco de la investigación en el Senado se centrará en los cargos políticos del Gobierno y la Generalitat, tras los accidentes de trenes

Óscar Puente, ministro de Transportes.

Óscar Puente, ministro de Transportes. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

Mariano Alonso Freire

Madrid
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Óscar Puente, José Luis Ábalos y Koldo García, entre otros, volverán a desfilar por los pasillos del Senado a instancias del Partido Popular (PP). Pero esta vez no será para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, sino en la destinada a indagar en lo ocurrido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Así lo ha anunciado la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, quien en una rueda de prensa aseguró que con Pedro Sánchez en el Gobierno las presas son "del siglo pasado" y las carreteras "impracticables". García subrayó que si España fue "durante años un referente internacional en materia ferroviaria" y el sistema ferroviario "era un motivo de orgullo" ahora es, en cambio, "motivo de preocupación y también de indignación". Algo que a su juicio tiene tres responsables claros y directos: Sánchez, Puente y Ábalos, según manifestó.

En la sexta comisión de investigación que pone en marcha el PP en esta legislatura, los conservadores buscan "depurar las responsabilidades políticas que correspondan" y ya dejan claro que no será objeto de la misma "incidir en las cuestiones técnicas" de ambos accidentes, ya que para eso está la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así, el listado de comparecientes registrado y que se aprobará sin cambios, dada su mayoría absoluta, pone el foco en los cargos políticos del Gobierno central y de algunos autonómicos, como la Generalitat de Catalunya, de la que se reclama la comparecencia de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. También usuarios y expertos y responsables de las empresas operadoras, tanto Renfe como Iryo. El listado incluye también a Isabel Pardo de Vera, quien fue secretaria de Estado de Transportes con Ábalos y expresidenta de ADIF, ahora imputada en el 'caso Koldo'. E igualmente la sucesora de Ábalos en Transportes, Raquel Sánchez.

En su comparecencia, García no olvidó recordar el escándalo que supuso el fin de la carrera política de Ábalos y algunos de sus detalles más escabrosos. "El ministerio convertido en cajero para pagar los vicios de ministros y altos cargos", expresó. Igualmente, calificó como de "muy ambicioso" su plan de trabajo en la comisión de investigación sobre Adamuz. "Vamos a seguir el rastro del dinero hasta el final", afirmó al respecto.

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