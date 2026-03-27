Política municipal
Los concejales de Junts en Sabadell se querellan contra Jordi Turull tras la amenaza de expulsión
Junts por Sabadell pide el acta a sus dos concejales y los amenaza con la expulsión del partido
CONTEXTO | Junts rompe el pacto con el PSC y deja el gobierno de Sabadell tras una ajustada votación interna
La batalla interna de Junts en Sabadell se traslada a los juzgados. Los dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, han anunciado una querella contra el secretario general del partido, Jordi Turull, y el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, por daños y perjuicios. Así lo ha adelantado el Diari de Sabadell, después de que la formación les reclamara formalmente este jueves el acta y les amenazara con expulsarlos del grupo municipal si no la devuelven dentro de un plazo de 10 días hábiles.
La relación entre los dos concejales y la dirección local de los posconvergentes en Sabadell ha sido mala desde el inicio, pero empeoró cuando Matas y Botta tuvieron que salir del gobierno municipal liderado por la socialista Marta Farrés el pasado mes de diciembre por orden de esta ejecutiva local de Junts. Los dos miembros del gobierno local no estaban de acuerdo con romper el acuerdo firmado con el PSC tras las elecciones de 2023, pero la votación interna se saldó con 31 votos a favor de abandonar el gobierno local y 26 en contra.
En un comunicado, el partido argumenta que "la coordinación entre el grupo municipal y la ejecutiva local es inexistente desde el inicio del mandato" de esta, una situación que no ha conseguido solventarse ni con el "intento de mediación en la reunión de diciembre de 2025" realizado por parte de la dirección del partido. Por este motivo, tras haber constatado que "persisten los problemas de falta de coordinación política y comunicativa" y que no hay "participación en los órganos locales", la formación ha exigido a los dos concejales que entreguen el acta y les ha avisado de que si hacen caso omiso da la directriz, se les expulsará del grupo municipal.
Matas ostentaba la tenencia de alcaldía de Promoción Económica y Proyección de Ciudad y Botta la de Turismo y Proyección de Ciudad. Sin embargo, su salida en diciembre no hizo tambalear el gobierno municipal, ya que el PSC dispone de mayoría absoluta con 14 de los 27 concejales.
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