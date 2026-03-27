Interior defiende ante la Junta Electoral la "plena seguridad" del DNI digital

El Ministerio del Interior ha remitido a la Junta Electoral Central (JEC) un informe de la Policía Nacional que acredita la "plena seguridad" de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad después de que ayer este órgano suspendiera el uso de esta herramienta en los procesos electorales.

Fuentes de Interior han precisado este viernes que la utilización del dispositivo de lectura del código QR es obligatoria a partir del próximo 2 de abril de acuerdo con el real decreto por el que se regula el DNI, que establece que toda las entidades públicas y privadas deberán adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del DNI dentro de ese plazo.

Interior ha precisado en su escrito, remitido ayer por la tarde, que le corresponde a la administración convocante de cada proceso electoral la dotación a las mesas electorales del dispositivo necesario para realizar la lectura del código QR.

Ayer, la JEC informó de que había acordado suspender este mecanismo de identificación de votantes en las urnas electorales hasta que se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura.

Archivo - El DNI digital / MINISTERIO DEL INTERIOR - Archivo

El PP había solicitado por la mañana esta suspensión ante las dudas de que no se pueda comprobar de forma fidedigna la autenticidad del documento con un código QR actualizado.

El órgano tomó esta decisión para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral" y a la vista de los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía -comunidad que el próximo 17 de mayo celebra elecciones-, la Dirección General de Política Interior, el Partido Popular y otros.

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Por ello, suspendió los acuerdos suscritos el 16 de febrero 2023, el 18 de septiembre de 2025 y el 5 de marzo de 2026 por los que se permitía la utilización de las aplicaciones miDGT y miDNI por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo.