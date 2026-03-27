El Govern de Illa ve en el ministro España un "cómplice" de las demandas en financiación de Catalunya

El flamante ministro de Hacienda, Arcadi España, mantiene una "buena relación" con el president de la Generalitat, Salvador Illa, según fuentes del Govern; y conoce también a la consellera de Economia, Alícia Romero. Unos vínculos que en el Executiu entienden que serán positivos para impulsar el gran reto del modelo de financiación que tienen por delante y, también, encauzar cuando llegue el momento el espinoso asunto de la recaudación del IRPF por el que, por ahora, ERC no ha aprobado los presupuestos en Catalunya.

Fuentes del Govern aseguran que España es un dirigente "con muchas complicidades" con Catalunya, que conoce bien las vicisitudes territoriales de la financiación porque fue consejero de Economía y Hacienda cuando Ximo Puig presidía la Comunitat Valenciana y que ha sido "siempre receptivo a las demandas" catalanas porque muchas de ellas son coincidentes con las de su propio territorio de procedencia. De hecho, trabajó codo con codo con Romero en el último congreso del PSOE celebrado a finales de 2024 en Sevilla para consensuar la financiación en la hoja de ruta del partido. "Allí comprobamos que es un político y gestor muy solvente, que cuida mucho las formas y que apuesta siempre por el diálogo", asegura la consellera, por lo que considera que es una "buena noticia" que asuma ahora este cometido.

El adiós de Montero

Desde el Govern siempre han subrayado que "gracias" a María Jesús Montero se ha logrado acordar una financiación que puede suponer para Catalunya 4.600 millones de euros más y han defendido que ha estado siempre remando a favor, un discurso que topa con el de ERC, que la ha señalado como un escollo por sus intereses electorales en Andalucía y que precisamente por ello se ha opuesto a que la Generalitat recaude el IRPF.

El president Salvador Illa, con el Rey Felipe VI; el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el pasado mes de diciembre en un acto en Catalunya / FERRAN NADEU

En el Executiu niegan que sea un rechazo, sino una cuestión de "calendario" porque antes abordar la cuestión impositiva hay que lograr que una mayoría del Congreso apoye el modelo y, en paralelo, muscular la Agència Tributària de Catalunya. Pero si hay algo que marcará la diferencia es que el ministro España, además de ser valenciano, no es candidato en ninguna contienda electoral, algo que se suma al hecho de que Andalucía cerrará este primer ciclo de elecciones autonómicas el 17 de mayo.

Se da por descontado que difícilmente habrá concesiones del Gobierno antes, pero la prórroga que se han concedido Illa y Oriol Junqueras expira el 31 de julio, por lo que tendrán por delante semanas antes del verano para explorar qué margen hay para conquistas en materia de "soberanía" que reivindican los republicanos. Hasta entonces, el Govern se ha empecinado en tratar de lograr que ERC desvincule la negociación de las cuentas de cuestiones que estén en manos de la Moncloa y no de la Generalitat autorizar. "Tenemos por delante retos trascendentales para continuar generando prosperidad compartida, social y territorial en Catalunya y España", ha celebrado el president en la red X sin más concreción tras el nombramiento del nuevo ministro.

Un "buen perfil", pero con cautela

El nombramiento de España y el ascenso de Cuerpo dentro del Gobierno también se ha seguido de cerca en ERC. El partido de Oriol Junqueras quiere ver como la financiación se aprueba de forma definitiva y, además, sigue buscando que la Generalitat pueda recaudar el IRPF en un futuro no muy lejano. Fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO creen que el nuevo ministro tiene un "buen perfil", pero se muestran cautas en que esto sirva para desencallar la recaudación de este impuesto. "Lo que es él y lo que representa está bien, pero ya veremos. Hemos visto buenos perfiles que cuando llegan al puesto no sirven", concluyen las mismas fuentes.

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Lo mismo pasa con Cuerpo. Los republicanos consideran que también es un perfil bueno por sus postulados federales tanto en lo político como en cuestiones fiscales, pero quieren ver en qué se concreta. El partido de Junqueras recuerda a menudo que el nuevo vicepresidente dijo en septiembre del año pasado en una visita a Catalunya que era "perfectamente plausible" e incluso "más eficiente" que las agencias tributarias autonómicas recauden el IRPF siempre que haya una "buena coordinación" entre administraciones públicas. Esto es mucho más de lo que ha llegado a decir nunca la ministra Montero.