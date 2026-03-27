La Generalitat se alía con dos regiones de China para potenciar los vínculos económicos con el país

El president Salvador Illa fijó en noviembre del año pasado que China tenía que convertirse en un "socio prioritario" para Catalunya y, poco a poco, esta directriz empieza a concretarse. El conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, ha firmado este viernes dos memorandos para estrechar las relaciones entre la Generalitat y las provincias chinas de Jiangsu y Hainan. El primero es un territorio industrial y tecnológico, mientras que el segundo es un hub logístico y turístico en expansión.

Duch está de viaje institucional en el país asiático. Según ha informado el Govern en un comunicado, el acuerdo con Jiangsu pretende potenciar las relaciones con Catalunya en ámbitos como la economía, el comercio, las inversiones, la ciencia y la tecnología, entre otros. Esto debería traducirse, por ejemplo, en impulsar proyectos científicos conjuntos y aumentar los intercambios educativos.

El conseller ha defendido que, en un momento en que hay potencias que están dando "pasos atrás" en las relaciones comerciales -en alusión a Estados Unidos y su política arancelaria-, Catalunya ha decidido hacer "lo contrario". Así, ha explicado que la Generalitat da "un paso adelante para abrirse aún más" y para "encontrar nuevos espacios de relación con otras regiones del mundo".

Son los primeros acuerdos entre la Generalitat con provincias de China en más de una década. El otro memorando, el firmado con Hainan, establece un marco de colaboración estable en asuntos com el comercio, la industria, la promoción turística, la innovación y la sostenibilidad. Una de las estrategias que se estudiarán es la colaboración entre los puertos de Barcelona y Tarragona con el de Yangpu, un puerto clave en las rutas comerciales del continente asiático.

Duch firma el acuerdo amb el vicegovernador de Jiangsu, Ma Shiguang. / Generalitat de Catalunya

"Desde esta isla -Hainan- se puede llegar a muchos países importantes de esta región de Asia", ha explicado Duch, que ha añadido que una forma de colaborar entre territorios es "construir una buena relación entre las diferentes infraestructuras". Es el segundo viaje del conseller a China desde que asumió el cargo. Bajo su mandato, el Govern impulsó el Plan Asia, que fija la estrategia que debe tener Catalunya en este continente. Es el primer plan de la Generalitat para el continente asiático.

Nueva delegación en el horizonte

Que la Generalitat lleva ya un tiempo apostando por Asia -empezó con Pere Aragonès de president- lo demuestra otro dato: en los últimos años ha inaugurado dos delegaciones en este continente, en 2023 en Seúl (Corea del Sur) y en 2025 en Tokio (Japón). Además, ha anunciado una tercera en Pekín (China) que quiere tener a pleno rendimiento antes de que acabe la legislatura. Catalunya tiene un total de 24 repartidas por el mundo.

El viaje de Duch a China ha tenido otros puntos destacados. Por ejemplo el miércoles, cuando se reunió con el secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon. Un encuentro que sirvió para defender la paz y el multilateralismo como los principios básicos para las relaciones internacionales. Unos principios que están constantemente en cuestión, como se ha visto en la guerra de Irán iniciada por los Estados Unidos e Israel.

Duch se vio con Ban Ki-moon en el marco de la XXV edición del Foro de Boao, considerado el equivalente asiático al Foro de Davos. El conseller participó allí en un debate en el que defendió que Europa y Asia comparten "la preocupación sobre el futuro del mundo" y la necesidad de "construir una colaboración más sólida". La apuesta de la Generalitat por Asia se intensificó con la guerra de los aranceles iniciada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El conseller Duch y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon. / Generalitat de Catalunya

El Plan Asia de la Generalitat divide el continente en tres áreas y señala nueve países prioritarios. De Asia Oriental elige China, Japón y Corea del Sur, que sitúa como "socios prioritarios" de Catalunya. En su primer año de mandato, el president Salvador Illa viajó a los tres. De Asia Meridional señala India y Pakistán, de los que destaca su "gran potencial de crecimiento". Finalmente, del Sureste asiático escoge Singapur, Filipinas, Indonesia y Vietnam, de los que recalca su importancia en las "rutas marítimas estratégicas".

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El fortalecimiento de las relaciones entre la Generalitat y las administraciones chinas ha generado recelos por parte de algunos partidos de la oposición en Catalunya. Junts y los Comuns afean al Govern que se acerque a un país que no respeta los derechos humanos. Duch expresó en octubre de 2025 que el Govern es consciente de ello, pero defendió es "compatible" ser crítico con esta situación y a la vez mantener "relaciones diplomáticas".