La militancia de ERC en Igualada rechaza un frente de izquierdas al estilo Rufián en las municipales

La política local tiene, muchas veces, movimientos interesantes a escala mayor. La militancia de ERC en Igualada (Barcelona) ha rechazado la propuesta de concurrir a las elecciones municipales de 2027 en una lista conjunta con Poble Actiu (CUP) y los Comuns. Era una iniciativa que había suscitado interés porque se trataba de un frente de izquierdas equiparable al que propone el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para frenar el auge de la extrema derecha en las próximas elecciones generales.

La lista conjunta en Igualada fue rechazada en la asamblea local de ERC el jueves por la noche, según ha publicado 'Nació Digital' y ha confirmado la ACN. La propuesta fue descartada por un margen ajustado: 34 votos en contra (51%), 31 a favor (46%) y dos abstenciones (3%). Este resultado obliga al partido a dar marcha atrás al preacuerdo que había firmado con los anticapitalistas y los Comuns a principios de semana.

El objetivo de ese preacuerdo era aglutinar el voto de izquierdas para disputar la hegemonía política al actual alcalde de la ciudad, Marc Castells (Junts), que lleva siendo primer edil desde 2011. ERC y la CUP tienen actualmente tres concejales cada uno -los Comuns no tienen representación- y la idea era que la suma de fuerzas lograra un resultado mejor. Como los republicanos lograron en 2023 más votos que los 'cupaires', pactaron que ERC decidiría el candidato y la CUP designaría al portavoz.

La votación de la asamblea de ERC ha sido la primera vez que el partido sometía a la opinión de los militantes una pregunta que tenía relación con los frentes de izquierdas. El veredicto ha sido que no, aunque por un margen estrecho. Por ahora, el partido a nivel catalán no tiene pensado convocar una consulta similar. La dirección, con Oriol Junqueras al frente, rechaza con rotundidad esta alianza de izquierdas y recuerda que tampoco se contempla en la 'hoja de ruta' del partido que se aprobó en el congreso de marzo de 2025.

Movimientos internos

Pese a este rechazo de la dirección, hay movimientos internos para que el frente de izquierdas gane adeptos dentro de la organización. El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, referente político y amigo de Rufián, ha puesto en marcha una corriente interna, Àgora Republicana, que tiene entre sus objetivos generar este debate en las agrupaciones locales. No descartan pedir una consulta en el futuro para que la militancia se pronuncie, como explicó el propio Tardà a EL PERIÓDICO.

Gabriel Rufián, Sergi Sol y Joan Tardà en la presentación del libro del exdiputado. / Marta Pérez / EFE

Además, Rufián y Tardà han defendido juntos este frente en un acto reciente en Barcelona. Los dos consideran que la colaboración de los partidos a la izquierda del PSOE es clave para frenar el ascenso de la extrema derecha. Tanto porque movilizarían a los votantes abstencionistas, como porque, consideran, podrían maximizar los votos en algunas provincias donde la fragmentación actual de partidos de izquierdas perjudica sus aspiraciones.

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Ni la dirección de ERC ni Junqueras están por la labor. Hace justo una semana el presidente de ERC fue tajante en este asunto: "Mi compromiso es que ERC se presentará como ERC en todas partes". Considera que su partido está ya recuperado electoralmente y que no ganaría nada diluyéndose en una lista junto a otros. En Igualada piensan como Junqueras, aunque por un margen justo.