'Junqueristas' y críticos consiguen los avales y se disputarán el poder en ERC de Barcelona

Las dos precandidaturas que se disputan el liderazgo de ERC en Barcelona ya tienen los avales para convertirse en candidaturas de pleno derecho. Debían reunir 46 firmas, un 5% de los militantes de ERC en la ciudad, y ya las han conseguido. Eso significa que en las primarias del 17 de abril para elegir al nuevo líder volverán a reproducir una batalla que ya es habitual en el partido: competirán, por un lado, la candidatura 'junquerista' 'Activem Barcelona' liderada por Ricard Farin y, por el otro, la candidatura crítica con Junqueras, 'Construïm Esquerra Barcelona', liderada por Rosa Suriñach.

Farin comunicó el miércoles que ya había conseguido al menos el triple de avales de los necesarios. Fue en un acto en el Ateneu Hortenc que congregó 150 personas y al que acudieron los exconsellers Ester Capella y Joan Ignasi Elena y los concejales Eva Baró y Jordi Coronas. Allí prometió una "propuesta potente y ganadora para activar la federación y abrir una nueva etapa para ganar". Es la candidatura que cuenta con el apoyo de la Ejecutiva Nacional de ERC que lideran Oriol Junqueras y Elisenda Alamany.

La otra lista, la de Suriñach, ha comunicado este mismo viernes que tiene más del doble de las firmas necesarias. La idea es entregarlas cuanto antes y poder centrarse así en "conversar y debatir políticamente con la militancia". Aseguran que hasta la fecha ya se han visto con 200 afiliados y que quieren seguir haciéndolo para fortalecer el proyecto "sumando ideas y propuestas" para que ERC sea el "faro del republicanismo en la ciudad".

Los candidatos a liderar ERC de Barcelona, Rosa Suriñach y Ricard Farin. / Jordi Cortadellas / CEDIDA

El sistema de avales de ERC es el mismo que se sigue, por ejemplo, en las elecciones a la presidencia del Barça. Los militantes solo pueden avalar a un candidato. Si avalan a los dos, las firmas se anulan. Esto significa que no se puede dar por descontado que todos los avales presentados sean correctos, pero el número de papeletas presentadas es lo suficientemente elevado para dar por descontado que pasarán el corte. Tienen tiempo para recoger firmas hasta el 12 de abril a las 19 horas.

El termómetro que señala el favorito

La presentación del número de avales es el termómetro para comprobar qué candidatura parte con ventaja en las primarias, pero no garantiza la victoria. En el último congreso en la ciudad, en abril de 2025, la candidatura 'junquerista' liderada por Eva Baró se impuso en número de avales a la candidatura crítica. 300 a 263. Sin embargo, al cabo de unos días perdería las elecciones por tan solo 14 votos de diferencia. Los críticos consiguieron 338 papeletas, por 324 de los oficialistas.

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Las primarias en ERC de Barcelona generan interés porque es la federación más importante en número de militantes de las que integran la organización que lidera Oriol Junqueras. Además, ha sido una federación tradicionalmente convulsa. Si ahora se vuelve a escoger el liderazgo es porque en noviembre del año pasado dimitió más de la mitad de la dirección por discrepancias con la aún presidenta, Creu Camacho. Los dimisionarios consideraron que era demasiado cercana a Junqueras.