Una crisis entre los concejales del PSC frena el relevo de la alcaldía de l'Ametlla de Mar pactado con Junts

Una crisis interna entre los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) tiene paralizado el relevo en la alcaldía que prevé el pacto de gobierno entre los socialistas (2 concejales) y Junts (5 concejales). El 17 de abril se cumplirán los 34 meses marcados para el traspaso, pero la concejala del PSC, Ana Aragón, se niega a dar apoyo a la investidura de su cabeza de lista, Xavier de la Fuente. La concejala socialista acusa al edil de comportamientos deshonestos y lo ha denunciado ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos por grabar y difundir conversaciones privadas. El PSC le reclama el acta de concejala a Aragón y Junts se niega a activar el relevo si no se garantiza la mayoría estable para llevarlo a cabo, aunque mantiene el compromiso con el acuerdo.

El grupo municipal de Junts de la Ametlla de Mar niega las acusaciones del concejal socialista, Xavier de la Fuente, que les responsabiliza de incumplir el pacto de gobierno y no activar el relevo en la alcaldía previsto al cabo de 34 meses del mandato, fecha que se cumplirá el 17 de abril. En una rueda de prensa este viernes, la alcaldesa y los concejales de Junts han rechazado que la parálisis de este acuerdo suponga "una crisis de gobierno" y han defendido que continúan apoyando el pacto de investidura.

"Estamos ante una crisis interna del PSC, que inevitablemente tiene consecuencias en la estabilidad del gobierno municipal y en la mayoría necesaria para garantizar el cambio de alcaldía", ha señalado la alcaldesa Eva del Amo. "El PSC plantea que Junts abandone la alcaldía, pero no puede garantizar ni siquiera que votará a su propio candidato", ha recriminado.

Sin los cinco votos de Junts y los dos del PSC en una investidura, en caso de empate, la alcaldía podría pasar a manos de Esquerra, que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. Por ello, desde Junts han asegurado que no renunciarán a la alcaldía mientras los socialistas no resuelvan su "crisis interna" y se mantenga la "mayoría estable" con la que se firmó el pacto de gobierno. "La responsabilidad institucional y el respeto a los acuerdos nos obligan a actuar con prudencia", ha defendido la alcaldesa.

Con todo, Junts quiere "preservar el acuerdo" con el PSC "y la estabilidad institucional del municipio" y se ha puesto "a disposición" de los socialistas "para ayudar en lo que sea posible para resolver su situación interna". "Cuando el PSC pueda asumir la alcaldía con las garantías necesarias tendrá asegurados los 5 votos de Junts, tal como establece el acuerdo", ha recordado Del Amo.

Confrontación entre los dos ediles socialistas

Que la mayoría para un relevo en la investidura esté en riesgo se debe a la crisis entre los dos ediles socialistas del gobierno municipal de l'Ametlla de Mar. La concejala Ana Aragón, tercera teniente de alcalde de Governació, Educació i Cultura i Mitjans de Comunicació, ha anunciado que en la investidura no votará a favor de su cabeza de lista, Xavi de la Fuente, por "coherencia, dignidad y respeto al municipio". Acusa al primer teniente de alcalde y concejal de Urbanisme, Mobilitat i Espais Públics, Pesca i Planificació Estratègica, de tener "comportamientos" deshonestos con el gobierno municipal, "trabajar para desestabilizarlo" y "ralentizar ayudas o dejar pasar convocatorias importantes" para el municipio.

En una carta abierta, la concejala dice que De la Fuente lleva cerca de un año manteniendo "contactos" con la oposición y "con personas que quieren hacer caer" el equipo de gobierno municipal. "No todo vale, y no se puede poner al frente de un ayuntamiento a alguien que ha contribuido a debilitarlo", concluye el comunicado la edil. También denuncia que el primer teniente de alcalde "grababa conversaciones privadas sin consentimiento, para luego utilizarlas y difundirlas a terceros", hecho que denunció el 16 de enero ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, después de que el PSC "mirara hacia otro lado".

Por su parte, la agrupación de l'Ametlla de Mar del PSC ha requerido a la concejala que entregue el acta, pero Aragón no considera que un comunicado de prensa sea una petición formal y esperará a la asamblea local convocada este sábado. "Cuando el PSC me dé unas directrices diferentes de las que estoy siguiendo ahora mismo, hablaremos", ha dicho este viernes.

Noticias relacionadas

Aragón insiste en que sigue creyendo "firmemente" en el pacto de gobierno con Junts y pide al partido que aparte a De la Fuente. La concejala garantiza el voto para asumir la alcaldía a quien le sustituya. "Esta pieza la tenemos que cambiar y quien venga detrás, le daré la alcaldía, porque yo quiero dar la alcaldía al PSC, pero por valores no se la puedo dar a esta persona", ha dicho en referencia a De la Fuente.