Remodelación en el Gobierno
Directo | Carlos Cuerpo nuevo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda
El ministro de Economía gana peso como segundo espada de Pedro Sánchez para priorizar la gestión económica y los planes anticrisis por las consecuencias de la guerra en lo que queda de legislatura
El hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial se ha fajado en negociaciones bilaterales con los territorios y ostenta un perfil federalista para encarar el modelo de financiación y las negociaciones sobre el IRPF con ERC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a la vicepresidencia primera del Gobierno al ministro de Economía, Carlos Cuerpos, y situado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo ministro de Hacienda. Son los dos cambios que ha comunicado este jueves el jefe del Ejecutivo en una remodelación obligada por la salida de la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'.
El jefe del Ejecutivo se ha dado un margen de casi tres días desde que Juanma Montero avanzó la convocatoria electoral la noche del pasado lunes. Después del Consejo de Ministros del pasado martes, en el que Montero se despidió del resto de ministros, Sánchez se centró antes de los cambios en su comparecencia el miércoles en el Congreso para dar cuenta de la posición de España en la guerra de Irán y este jueves en el pleno para la convalidación del decreto anticrisis, que ha tenido luz verde.
La sensación dentro del Consejo de Ministros era que, como ha sucedido a lo largo de la legislatura por otras salidas obligadas, los cambios serán quirúrgicos. Esto es, acotados a las carteras que deja la vicepresidenta primera y responsable del departamento de Hacienda.
Lo que no hará Montero es dejar su acta de diputada. La conservará hasta que se conforme el parlamento andaluz. Si renunciase antes tendría que incorporarse a la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío.
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