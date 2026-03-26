Felipe González seguía varios años después de iniciada la guerra de Irak la catástrofe desencadenada por el trío de las Azores: Bush, Blair y Aznar. Cuatro años después con ocasión del cuarto aniversario, el 19 de marzo de 2007, escribió un artículo titulado 'La guerra de Irak es actual':

"Hace cuatro años de aquella decisión del trío de las Azores [Bush, Blair y Aznar] y la guerra sigue un crescendo sin fin. Es evidente que no sabían que había armas de destrucción masiva, porque no las había. Por eso los inspectores de la ONU aseguraban que no las habían descubierto, pero como no podían afirmar que no las hubiera, pedían tiempo para continuar su trabajo. En este cuarto aniversario, los dirigentes del PP y su complejo de apoyo neocon, insisten en que no interesa a nadie esta guerra… Es imposible e irresponsable dejar de hablar de esa guerra…".

En aquellos días de 2007, obtuve el acta de la conversación que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el presidente del Gobierno español, José María Aznar, el 22 de febrero de 2003, en el rancho del primero en Crawford, Texas. Era mi intención aportarlo en un libro que proyectaba escribir 'La guerra de Aznar', pero se quedó en proyecto.

El 26 de septiembre de 2007, decidimos en el diario 'El País', donde era adjunto a la dirección, publicar el acta y la información sobre cómo se había gestado. González recomendó a un amigo mío personal muy querido, el diplomático chileno Juan Gabriel Valdés, leer la información porque era muy reveladora. Juan Gabriel le dijo: "Ya la he leído".

La mañana del 26 de septiembre, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, declaró que la información publicada confirmaba que Bush "tenía decidido invadir Irak con o sin resolución", y que Aznar, en cambio, quería contar con el apoyo de Naciones Unidas: "Aznar es el que le decía: "Hombre haz un esfuerzo'". Rajoy dijo que en Afganistán sí se había contado con una resolución de ONU.

González no podía dejar pasar la situación. El 5 de octubre de 2007 escribió un artículo sobre las conversaciones, parafraseando a Aznar titulado 'Mentiras y mentirosos'; "Rectificar es de sabios. Hacerlo a medias cuando las evidencias son tan abrumadoras es quedarse atrapados en la mentira", empezó. "Esto es lo que ha ocurrido con la declaración de Rajoy en torno a la ilegalidad de la guerra de Irak tras conocerse las conversaciones de Aznar y Bush en el famoso rancho tejano. Esa guerra que nos oprime con su actualidad trágica e inacabable. Pero confunde todo… Era tan claro que la guerra unilateral estaba decidida que a pocos sorprenden las conversaciones rancheras, salvo por su crudeza y las mentiras a la opinión pública que las acompañaron".

El entonces presidente del Gobierno español le explicaba en su larga reunión con Bush, donde este le dijo "a mediados de marzo [de 2003] estaremos en Bagdad" que "estamos cambiando la política española de 200 años".

En su análisis, González apostilló: "Por eso, los que no teníamos la estúpida tentación de cambiar 200 años de historia para caer en una nueva dependencia apoyamos la decisión de la ONU sobre Afganistán y la del Gobierno de Aznar de enviar tropas… Igual de clara era la oposición a la decisión de declarar la guerra de Irak de forma ilegal, injustificada y llena de mentiras".

Según González se pretendía cambiar "la política hecha a base de esfuerzos por rescatar nuestra autonomía y por consolidar un consenso básico… que nos hiciera fuertes en la dimensión de nuestras posibilidades. Sin exageraciones de monaguillos pegados a la cola de los oficiantes para aparecer en la foto".

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Iba más lejos González. "Pero como no ha parecido bastante, ahora vemos cómo se calientan los motores para incrementar la aventura de guerra sin fin -la derivada de la justicia infinita- incluyendo a Irán".