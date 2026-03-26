La Generalitat busca representante en Londres con un sueldo de 99.000 euros: requisitos y fecha límite

La Generalitat de Catalunya ha publicado una oferta de trabajo temporal para cubrir el puesto de delegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda, con sede en Londres. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 de abril de 2026 y la persona seleccionada tendrá un contrato laboral de alta dirección con un salario base de 99.345 euros brutos anuales, al que se le sumarían indemnizaciones por equiparación del poder adquisitivo y calidad de vida en el extranjero.

Según indica la oferta, la persona que resulte elegida asumirá la representación institucional de la Generalitat ante los organismos y las autoridades del Reino Unido e Irlanda, dirigirá y supervisará la actividad de la delegación, coordinará las oficinas sectoriales en ambos países y se encargará de las relaciones con actores políticos, sociales, culturales británicos e irlandeses, promoviendo la colaboración de la Generalitat con los organismos internacionales con presencia en los dos estados.

Entre los requisitos, la Generalitat pide tener una titulación universitaria de grado o licenciatura, un dominio pleno del inglés (C2 o superior) y dominio del catalán (nivel C1). También se valorarán experiencias profesionales de al menos cinco años en funciones de dirección y gestión de equipos, conocimientos en relaciones internacionales y comercio exterior, estudios superiores en derecho derecho y comercio internacional, y experiencia en organización y gestión de la Administración pública.

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Las personas interesadas deberán rellenar el formulario oficial disponible en la web y enviar su currículum y una carta de motivación al correo electrónico antes del 22 de abril de 2026. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos y analizar el currículum, los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal y a una prueba para valorar o acreditar las competencias profesionales.