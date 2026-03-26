Oferta de empleo temporal
La Generalitat busca representante en Londres con un sueldo de 99.000 euros: requisitos y fecha límite
Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 22 de abril
La Generalitat de Catalunya ha publicado una oferta de trabajo temporal para cubrir el puesto de delegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda, con sede en Londres. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 de abril de 2026 y la persona seleccionada tendrá un contrato laboral de alta dirección con un salario base de 99.345 euros brutos anuales, al que se le sumarían indemnizaciones por equiparación del poder adquisitivo y calidad de vida en el extranjero.
Según indica la oferta, la persona que resulte elegida asumirá la representación institucional de la Generalitat ante los organismos y las autoridades del Reino Unido e Irlanda, dirigirá y supervisará la actividad de la delegación, coordinará las oficinas sectoriales en ambos países y se encargará de las relaciones con actores políticos, sociales, culturales británicos e irlandeses, promoviendo la colaboración de la Generalitat con los organismos internacionales con presencia en los dos estados.
Entre los requisitos, la Generalitat pide tener una titulación universitaria de grado o licenciatura, un dominio pleno del inglés (C2 o superior) y dominio del catalán (nivel C1). También se valorarán experiencias profesionales de al menos cinco años en funciones de dirección y gestión de equipos, conocimientos en relaciones internacionales y comercio exterior, estudios superiores en derecho derecho y comercio internacional, y experiencia en organización y gestión de la Administración pública.
Las personas interesadas deberán rellenar el formulario oficial disponible en la web y enviar su currículum y una carta de motivación al correo electrónico antes del 22 de abril de 2026. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos y analizar el currículum, los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal y a una prueba para valorar o acreditar las competencias profesionales.
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