Feijóo considera que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado esta noche, tras el fallecimiento este jueves de Noelia Castillo tras recibir finalmente la eutanasia, que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron".

Así lo ha expresado Núñez Feijóo en su perfil de la red social X: "Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron. Desde la infancia y de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras. Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron".

El presidente del PP ha añadido que "una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final. Porque la vida humana es digna. Siempre. Descansa en paz, Noelia".

El líder del PP ha comentado que "muchas personas" le pidieron un pronunciamiento público sobre el caso de Noelia y que no lo ha hecho hasta ahora porque cree "que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa. Este caso nos exige una reflexión profunda".

La joven Noelia Castillo ha fallecido este jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

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La entidad Abogados Cristianos, que ha representado al padre de Noelia en sus recursos ante la justicia contra la eutanasia, ha informado en un comunicado de que ya se ha llevado a cabo la eutanasia, en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, donde estaba ingresada la joven. A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.