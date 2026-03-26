Illa, Collboni y Omella abren el 700 aniversario del Monasterio de Pedralbes de Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, han abierto este jueves el 700 aniversario de la construcción del Monasterio de Santa Maria de Pedralbes de la capital catalana.

En el acto de inauguración, Illa ha destacado el monasterio como ejemplo del "termómetro patrimonial" de Catalunya, señal de orgullo bien entendido, confianza y esperanza que, ha constatado, no se mantiene solo.

Cuidar el patrimonio

"Cuidar el patrimonio es cuidar el país, y esta voluntad se cristaliza en las instituciones", ha subrayado el presidente, que ha defendido el cuidado de la memoria como un ejercicio cívico que está por encima de creencias y que deber motivar la esperanza.

Asimismo, ha señalado que "celebrar Pedralbes es celebrar Catalunya", y ha invitado a toda la ciudadanía a visitar el monasterio y sus 700 años de historia a través de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el año.

Legado barcelonés

El alcalde de Barcelona ha ensalzado el "legado que ha llegado hasta estos días" del Monasterio de Pedralbes y que, ha apuntado, ha sido espectador privilegiado de todas las transformaciones que ha vivido Barcelona, desde la ciudad amurallada hasta la que se extendía del Besòs al Llobregat.

"El monasterio forma parte del alma de Barcelona y es identidad de nuestra ciudad, y nos toca a nosotros que la historia siga viva", ha sostenido Collboni, que ha asumido el compromiso de la ciudad en mantener el legado del conjunto. Finalmente, ha subrayado la voluntad de Barcelona en mostrar el orgullo que siente por sus "raíces, historia e identidad para mirar el futuro con esperanza" y que, en momentos convulsos como los actuales, ayudan a reivindicar la esperanza, ha dicho.

"Joyas" de la ciudad

Por su parte, el cardenal arzobispo de Barcelona ha afirmado que el Monasterio de Pedralbes "no es sólo un claustro medieval de piedra gótica, sino un sitio donde Barcelona ha aprendido a elevar la mirada", al igual que la Sagrada Familia. Omella ha reivindicado el legado tanto del monasterio como de la obra del arquitecto Antoni Gaudí que, a su juicio, "se convocan mutuamente" como dos de las principales joyas de la ciudad y de su tradición cristiana.

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También ha rendido homenaje a las monjas clarisas, afincadas en el monasterio desde su origen y cuyas tres últimas integrantes lo abandonaron el año pasado para incorporarse a la fraternidad de Santa Clara de Vilobí d'Onyar (Girona): "Barcelona os debe mucho".