El candidato de Vox a las andaluzas advierte: "Nosotros no nos presentamos para ser la muletilla del PP"

Vox no quiere volver a ser el hermano pequeño del PP en Andalucía. Hace siete años, los de Santiago Abascal permitían que Juanma Moreno pudiera gobernar en la comunidad autónoma. Ambas formaciones firmaron un pacto para la gobernabilidad, que los de Abascal lamentan que no se cumplió. En Vox han aprendido desde entonces y avisan ya al candidato del PP que, en esta ocasión, no será tan sencillo alcanzar un acuerdo.

La mayoría absoluta que Moreno atesora desde 2022 en Andalucía está en peligro. Según las encuestas, los populares podrían quedarse al filo de los 55 escaños que darían la llave de San Telmo al presidente en funciones sin necesidad de apoyos. Esta situación deja a Vox en una posición clave para, como en otras comunidades, ser claves para la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

"Vamos a abrir las urnas, ya se verá lo que dicen y ya se decidirá", ha tranquilizado el hasta ahora portavoz de la formación en la Cámara autonómica. Gavira ha insistido en que su formación se presenta a los comicios andaluces con el objetivo de "ganar y llevarlo todo". Es por ello que, ante las preguntas de la prensa ha aclarado que no se presentan "para ser la muletilla del PP".

Manuel Gavira se estrena como candidato de Vox

Estas han sido las primeras palabras de Gavira como candidato de Vox a las elecciones autonómicas. El hasta ahora portavoz de la formación en el Hospital de las Cinco Llagas ha obtenido "la confianza" del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que nombrará también las listas, después de meses de especulaciones y del experimento que supuso la candidatura de Macarena Olona en 2022.

Gavira ya sabe lo que es negociar con los populares. Como portavoz de la formación durante la primera legislatura bajo el gobierno de los populares tuvo que sentarse en múltiples ocasiones con ellos para apoyar o no las distintas propuestas de los de Moreno. De hecho, son múltiples las veces que el ya candidato ha repetido que el PP les "engañó". "Somos víctimas de como el PP llega a acuerdos y no cumple", ha insistido.

Las elecciones se producen además tras los comicios de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde las diferencias entre Vox y el PP impiden conformar un Gobierno. El fantasma de la repetición electoral acecha a estas comunidades y mientras Moreno señala a los de Abascal, Gavira ha puntualizado que los problemas para negociar los pone el PP, a quienes ha acusado de estar "entorpeciendo esas negociaciones".

Vox predice "negociaciones duras" en Andalucía

Llegado el caso, Gavira anticipa unas "negociaciones duras", especialmente después de las diferencias y los choques que han protagonizado ambas formaciones en los últimos meses, tanto en el Parlamento como en diversas entrevistas. "Con Vox la estabilidad cae y todo es un lío", aseguraba Morena este miércoles en una entrevista en Cadena Ser tras la convocatoria de elecciones.

En su opinión, Andalucía padece los mismos problemas que tenía en 1977, cuando la Murga de los Currelantes, que ya citó en el Parlamento, lamentaba la situación de los andaluces que emigran, la sanidad o el campo. "Algunos confunden estabilidad con comodidad para seguir aplicando las políticas socialistas", ha asegurado.

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Gavira no ha evitado sonreír cuando los medios le han preguntado una y otra vez por cómo se podrán producir estas conversaciones. "Uno lo va a defender da sabiendo la experiencia que tenemos con ellos", ha resumido. De hecho, ha aprovechado para advertir a los populares que su grupo irá "medida a medida, calendarizando como se van a llevar a cabo cada una".