Sánchez se da 48 horas más de margen para remodelar el Gobierno por la salida de Montero

La marcha de María Jesús Montero del Gobierno para centrarse en su candidatura a las elecciones andaluzas convocadas este martes para el 17 de mayo no será automática. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda esperará unos días, dando al menos 48 horas más de margen a Pedro Sánchez para encarar la remodelación del Gobierno. Fuentes de Moncloa la sitúan en torno al próximo viernes.

Las mismas fuentes apuntan que el Ejecutivo estará centrado este miércoles en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de la posición de España en la guerra de Irán. El jueves será el turno del pleno extraordinario para convalidar el decreto con el plan anticrisis, que ahora mismo es la principal prioridad del Gobierno.

La primera ventana para oficializar los cambios, según deslizan las mismas fuentes, sería así el viernes. Si no hay cambios, desde primera hora, puesto que posteriormente Sánchez tiene agendada una reunión en Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales. En el Ejecutivo trasladan que el adelanto técnico de las andaluzas, previstas en un principio para el mes de junio, no los habría cogido tan por sorpresa. “Sabíamos que pasaría, si no esta semana, a partir de la siguiente”.

Aunque en los últimos días se habían dado señales sobre la fecha finalmente elegida, en el entorno de Montero presagiaban como más factible que los comicios se celebrarían como pronto el 31 de mayo. El movimiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Montero, obliga así a adelantar los cambios en el Ejecutivo sobre los que Pedro Sánchez ha evitado dar pistas.

La sensación dentro del Consejo de Ministros es que, como ha sucedido a lo largo de la legislatura por otras salidas obligadas, los cambios serán quirúrgicos. Esto es, acotados a las carteras que deja la vicepresidenta primera y responsable del departamento de Hacienda. En el área económica algunos ministros consideran que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, podría ganar peso, mientras que el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya ejerce en la práctica algunas labores propias de la vicepresidencia primera.

El precedente inmediato de esta crisis de Gobierno es la que tuvo lugar con la salida de Pilar Alegría. El adelanto de las elecciones aragonesas, para las que había sido designada candidata por el PSOE, la cogió como ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno. Entonces, Sánchez se tomó una semana para reemplazarla, incluyendo entre medias. Jorge Azcón comunicó la convocatoria de elecciones anticipadas el 15 de diciembre del pasado año y la declaración institucional de Pedro Sánchez para trasladar el nombre de su sustituta no se produjo hasta el 22 de diciembre.

Entre medias, el jefe del Ejecutivo estuvo dos días de viaje en Bruselas, para participar en la cumbre UE-Balcanes Occidentales y posteriormente en el Consejo Europeo. A su vuelta, a primera hora de un viernes, comunicó los cambios de carteras. Ese mismo día se produjo el traspaso de carteras y su sustituta en Educación y Deportes, Milagros Tolón, acudió a prometer el cargo en La Zarzuela. Lo que sí hizo Alegría tras la convocatoria electoral fue despejar toda su agenda como portavoz y ministra para centrarse en la campaña.

Última sesión de control en el Congreso

Montero se despidió este martes de sus compañeros del Consejo de Ministros, aun sin oficializarse si será el último en el que participe. La que con total seguridad será su última sesión de control al Gobierno en el Congreso es la de este miércoles, donde responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Lo que no hará Montero, a diferencia de Alegría, es dejar su acta de diputada. La conservará hasta que se conforme el parlamento andaluz. Si renunciase antes tendría que incorporarse a la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío.

Un “activo” en Andalucía

El de la exministra de Educación y Deportes y exportavoz del Gobierno fue precisamente el primer ensayo de la estrategia de los ministros-candidatos. Entonces, los exiguos 18 diputados cosechados por Alegría dejaron a los socialistas igualando su suelo histórico en esta comunidad en 2015. En Moncloa niegan que la identificación con el Gobierno lastre en campaña.

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“Montero es un gran activo”, apuntan para asegurar que “no se puede tener mejor candidata en Andalucía”. En primer lugar, argumentan, por su grado de conocimiento entre el electorado andaluz, pero también un balance de gestión “inmejorable”. “Eso no puede jugar en su contra, los andaluces lo van a valorar”, concluyen a pesar de que las encuestas que tienen en Moncloa y en Ferraz sobre la mesa son por el momento negativas.