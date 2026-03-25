El PP se lanza en tromba contra Montero en su despedida, "la peor ministra de Hacienda de España", y ella acusa a Juanma Moreno de "jugar con las víctimas de Adamuz"

El Partido Popular no ha dado ni un minuto de tregua a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su última sesión de control en el Congreso. Las últimas cuatro preguntas que ha tenido que responder la número dos del Gobierno antes de irse como candidata a las elecciones de Andalucía han sido del PP y cada cual más dura. Los distintos portavoces la han acusado de "traicionar a Andalucía", de "achicharrarse las manos por la corrupción" en su Ministerio y en el Gobierno y de haber "mentido año tras años" por no presentar ni un presupuesto en esta legislatura. "Usted ha sido la peor ministra de Hacienda que ha tenido este país", ha resumido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

En sus respuestas, Montero se ha despedido atacando. Ha hecho un balance "muy positivo" de su paso por el Ministerio de Hacienda en los últimos ocho años, ha desgranado los positivos datos económicos de España y ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "jugar con el dolor de las víctimas de Adamuz desde el primer día" y al PP y a Alberto Núñez Feijóo de "jugar con el dolor de las víctimas de ETA".

Tras el bronco debate previo durante la comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta de la posición de España en torno a la guerra de Irán, la sesión de control no ha mejorado el tono. El PP no ha bajado el listón de los ataques y la ha acusado de "no haber sido capaz de aprobar ni un presupuesto" esta legislatura y de "mentir año tras año porque los ha prometido desde 2023 y nunca los ha presentado". Muñoz ha espetado que es "mentira" que Montero haya sido "la mujer con más poder de la democracia", como dijo la propia vicepresidenta el martes, pero sí es, ha dicho, "la mujer con más soberbia". "Su balance es de incompetencia y corrupción", ha resumido Muñoz, "traiciona a su país y traiciona a su tierra".

El diputado Carlos Rojas, tras ella, ha asegurado que "el legado" de Montero ha sido "corrupción y más corrupción": "La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el número tres de Hacienda, ya que la corrupción es la norma de su departamento: su jefe de Gabinete, el presidente de la SEPI, por no hablar de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por los que puso la mano en el fuego; sus manos están achicharradas por la corrupción".

Por último, Maribel Sánchez, diputada por Almería, ha acusado a Montero de "robar 12.000 millones de euros a Andalucía" y de "presentar una financiación que perjudica a su comunidad y solo beneficia a los independentistas catalanes". La diputada ha terminado asegurando que el motivo que Montero ha alegado para no dejar su escaño en el Congreso -poder volver a su puesto de trabajo en la Junta- es "mentira": "su único motivo es porque sabe que en Andalucía no la quieren y se asegura su billete de vuelta a Madrid". "Comprométase a dejar su acta de diputada, ¿o está preocupada por dejar de estar aforada?", le ha espetado.

Montero se ha defendido de los cuatro portavoces populares atacando. Ha acusado al PP de "jugar con las víctimas" tanto de Adamuz como de ETA y de "no hacer otra cosa que ofender al adversario político personalmente". Como ha denunciado, la estrategia de los populares "está muy clara": "degradan la conversación pública porque no quieren confrontar las políticas porque saben que en el debate político, pierden". "Es lamentable; siempre recurren al bulo, la mentira, el insulto y la descalificación, como la forma de estar en política que ha puesto de moda [Alberto Núñez] Feijóo", que iba a traer "la política para adultos", y ha llevado a cabo "una política infantil".

La todavía vicepresidenta ha concluido preguntando al PP: "¿Con qué ministro de Hacienda me van a comparar?" "¿Con Rodrigo Rato, en la cárcel, o con Montoro, que utilizó el BOE para sus intereses particulares?"