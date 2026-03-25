La Global Sumud Flotilla partirá el 12 de abril de Barcelona rumbo a Gaza en una misión que agrupará a 3.000 personas

La Flotilla Global Sumud (GSF) volverá a partir desde Barcelona el 12 de abril para enviar ayuda humanitaria a Gaza y tratar de romper el bloqueo del territorio impuesto por Tel Aviv. La iniciativa será la "mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha", según la organización, y reunirá a unos 100 barcos con más de 3.000 participantes, entre los que habrá representantes de toda la sociedad civil, así como figuras conocidas que aún no se han desvelado.

En esta ocasión se sumará también Open Arms y el objetivo es, de nuevo, llegar a las costas gazatíes, pese a que en la pasada edición, en octubre, el ejército israelí frustró la operación, interceptó los barcos y detuvo a algunos de sus tripulantes. "Salimos desde Barcelona porque es nuestro faro contra la violación de los derechos humanos y Catalunya debe seguir liderando este proceso en el Mediterráneo", ha declarado el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, en una rueda de prensa en el Parlament.

Abukeshek, que acaba de regresar de su misión en Cuba, ha lamentado que, un año después de la última flotilla que partió desde Barcelona, la situación en Gaza siga siendo de "violación sistemática de los derechos humanos", pese al alto el fuego anunciado , que -según ha denunciado- no se ha cumplido y las diferentes "negociaciones de paz", que ha considerado "insuficientes". "Desde el alto al fuego hay más de 650 palestinos asesinados, 450 niños encarcelados y otras 600 mujeres. Quieren aprovechar el apagón informativo para aumentar sus prácticas; quieren legalizar el asesinato y las matanzas", ha añadido el coordinador.

Más de mil médicos

La primera parada, y la más "importante", será la capital catalana, desde donde saldrán la mayoría de los asistentes y recursos, que se irán ampliando a su paso por otros puertos, como ocurrió en la pasada edición, y que se detallarán en los próximos días. Entre los participantes habrá un millar de médicos, educadores, investigadores y representantes legales.

"No se permite la entrada de investigadores internacionales y medioambientales para que puedan identificar los crímenes que se están cometiendo, así como el impacto de las bombas y del material utilizado en la zona", ha criticado Abukeshek, que espera poder llegar a la Franja en esta ocasión. En octubre de 2025, el Gobierno israelí interceptó la flotilla durante 14 horas y detuvo a muchos de sus participantes, entre ellos la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

"Por ese motivo vamos con más personas y barcos, y con representantes de toda la sociedad civil", ha asegurado el coordinador de la flotilla, que ha ofrecido la rueda de prensa en el Parlament gracias a la cesión de PSC, ERC, Comuns y la CUP, formaciones que enviaron representantes en la pasada misión -salvo los socialistas-, pero que han dado detalles sobre si harán lo propio en este caso. La previsión es que el convoy salga de Mauritania el 10 de abril y parta desde Barcelona el día 12 al mediodía.

Pedimos que no se vuelva a impedir que Open Arms navegue, como ha pasado en otras ocasiones, y que no se limite nuestra capacidad Gerard Canals — Jefe de operaciones de Open Arms

La novedad de esta edición es que la organización de ayuda humanitaria Open Arms se incorporará, si recibe el permiso necesario del Gobierno, a la misión. El jefe de operaciones, Gerard Canals, ha explicado que necesitan una autorización mediante despacho -un documento legal- desde Madrid, por lo que ha pedido a las autoridades que no frenen los planes. "Pedimos que no se vuelva a impedir que Open Arms navegue, como ha pasado en otras ocasiones, y que no se limite nuestra capacidad", ha reclamado. Desde Open Arms se brindará apoyo sanitario, alimentación y asistencia técnica al resto de tripulantes durante la misión.

La difusión como protección

"Cuando se ponen obstáculos a quien salva vidas, las consecuencias no son administrativas, son humanas", ha señalado Canals, que ha pedido poner "límites" a la vulneración de derechos y ha recordado que "no posicionarse" no es "neutralidad", sino "pasividad". "La guerra convierte el sufrimiento en norma y la dignidad en una excepción", ha añadido.

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Antes que él ha intervenido Ariadna Masmitjà, integrante de la organización en Catalunya que se subió a la flotilla el pasado otoño, quien ha interpelado a la ciudadanía para recordar que la misión tiene una conexión directa con la sociedad. "Las grandes entidades bancarias que especulan con la vivienda contribuyen al negocio militar de la guerra", ha denunciado, tras criticar el gasto en defensa del Ejecutivo y pedir "la máxima difusión" como herramienta de protección para quienes participan en la expedición.