Feijóo a Sánchez: "Ahórrese sermones, decimos no a la guerra y no a su Gobierno"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una dura réplica a Pedro Sánchez tras el discurso inicial del presidente del Gobierno enarbolando el 'no a la guerra' y atacando a José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak del año 2003. Feijóo comenzó reprochándole que hiciese "oposición al Gobierno de hace veintitrés años" y le acusó de intentar emular a Pablo Iglesias, aunque le advirtió que el ex líder de Podemos "es más auténtico".

Sintetizando su posición, Feijóo le espetó: "Ahórrese los sermones. No vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos". Y abundando en la idea, remarcó: "Decimos no a la guerra y no a usted".

El presidente del PP, adelantándose a lo que justo a continuación hizo en su turno el líder de Vox, Santiago Abascal, se hizo eco de unas imágenes difundidas por medios de comunicación alineados con el régimen iraní el 22 de marzo en el que se puede observar cómo ponen una pegatina con la cara de Sánchez sobre la superficie de un misil. Además, en la pegatina se puede leer en persa: "El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos". Es en otra frase, en este caso en inglés, donde agradecen a Sánchez su posicionamiento: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias primer ministro". Al enseñar desde la tribuna de oradores la imagen, y ante el revuelo en la bancada socialista, Abascal les espetó: "No, no es un bulo, lo dicen las agencias iraníes".

Feijóo se empleó a fondo para intentar desmontar el "pacifismo" de Sánchez, en un discurso donde hizo varias apelaciones a los socios del PSOE. Blandiendo un informe de Defensa, y con tono sarcástico, advirtió a Sumar o ERC: "Todas estas contrataciones son información del Ministerio de Defensa, la que quiere dar. Todas estas contrataciones no son de pájaros y flores, no, no, no, son armas, es munición, son carros blindados, son misiles...". E hizo un aparte con Bildu: "Entiendo que los diputados de Bildu, esto de las armas y la munición le resulte familiar, pero ustedes tragan con todo y el PSOE y traga con sus votos".

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