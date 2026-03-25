Alicante mantendrá al frente de Contratación a un implicado con el escándalo de las VPOs de Les Naus

El gobierno de Luis Barcala respalda a María Pérez-Hickman como jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, tras investigar su vinculación con el escándalo de las viviendas protegidas. Pese a que la funcionaria, que dimitió como directora general, cuenta con dos hijos y un sobrino en el polémico residencial, el ejecutivo popular la mantendrá en su actual puesto en el organigrama municipal, de libre designación.

Así lo ha confirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, este mismo martes, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, quien preguntado sobre esta cuestión ha señalado que Pérez-Hickman "sí sigue de jefa de Contratación" y que, cuando se comunique formalmente el resultado de los expedientes, "la idea es que se mantenga" este nombramiento como responsable del servicio.

Los arquitectos siguen apartados

Respecto a los otros expedientes en marcha (uno sobre dos arquitectos municipales propietarios de pisos en Les Naus y otro sobre el manejo de información del cobro de plusvalías), Villar ha anunciado que "los funcionarios que han llevado a cabo la instrucción del expediente ya han concluido", pero ha descartado facilitar más información por el momento: "Entenderéis que no sea por una rueda de prensa como se enteren los que han sido objeto de ese expediente", ha señalado el vicealcalde.

Eso sí, a la espera de que puedan trasladarse a los afectados las conclusiones de dichas investigaciones internas, el vicealcalde sí ha remarcado que las medidas que se habían adoptado "de momento se mantienen". En este sentido, el arquitecto municipal Francisco Nieto fue retirado de sus responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro arquitecto, en este caso de Infraestructuras, mientras que Elsa Lloret, también técnico de Urbanismo, recibió órdenes para abstenerse de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública.

Primera dimisión

La de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos fue la primera de las dimisiones que, hasta ahora, se ha cobrado el caso de Les Naus. La renuncia se produjo apenas unas horas después de que este diario desvelase que tanto familiares próximos de ella como la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y varios empleados municipales habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas.

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Según fuentes conocedoras de la decisión, la ex directora general del gobierno de Barcala, tras negar cualquier tipo de interferencia en el proceso, justificó su renuncia en evitar perjudicar a sus familiares tras una trayectoria profesional que, según subrayó, nunca había estado salpicada por la polémica.