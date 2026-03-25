La UPF acogerá el acto de Rufián y Montero que rechazó la UAB

Problema solucionado. El acto sobre el futuro de la izquierda que tienen que protagonizar el próximo 9 de abril el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada y dirigente de Podemos, Irene Montero, se celebrará finalmente en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Rufián en las redes sociales.

La ubicación había cobrado protagonismo en las últimas horas, ya que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) rechazó acoger el evento. Según publicó el martes el diario Ara, los organizadores querían que fuera en ese centro, pero desde allí se declinó la posibilidad con el argumento de que no ceden espacios para celebrar actos que no sean "académicos".

Así pues, será la UPF quien finalmente ceda sus instalaciones para el evento. Será, en concreto, en el Campus de la Ciutadella, ubicado muy cerca de este parque de la ciudad. Fue en este centro donde el propio Rufián, en su día, se diplomó en Relaciones Laborales. El moderador del encuentro con Montero será Xavier Domènech, historiador y exdiputado y exlíder de los Comuns.

No es el primer acto de estas características que celebra Rufián. Ya protagonizó uno el pasado 18 de febrero en Madrid junto al portavoz parlamentario de Más Madrid en la asamblea autonómica madrileña, Emilio Delgado. Rufián, de cara a las próximas generales, es partidario de aumentar la colaboración entre los partidos a la izquierda del PSOE para intentar maximizar los votos y frenar el auge de la extrema derecha.

El rechazo en ERC

La propuesta del líder independentista en Madrid no solo suscita interés por su contenido, sino también porque su partido, ERC, se opone frontalmente a ella. Esto ha generado un choque entre el diputado y la dirección de la formación. El propio presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha rechazado en público este frente de izquierdas. Sin embargo, Rufián ya ha dejado claro que no piensa dar su brazo a torcer. De hecho, en la presentación del libro del exdiputado Joan Tardà la semana pasada aseguró que insistiría con ello aunque le costara "el cargo".

Junqueras y Rufián discrepan sobre el frente de izquierdas desde el minuto de uno y no tienen problema en airearlo públicamente. La cuestión es si esto influye negativamente en su relación y si esto pone en peligro el puesto de Rufián en el Congreso. Por ahora, pese a la incomodidad mutua, no lo parece. De hecho, el propio Junqueras ha garantizado que Rufián volverá a ser su candidato. La duda, sin embargo, es si los recelos podrían crecer a medida que se acerquen las elecciones generales, previstas para julio de 2027 si no hay un adelanto antes.

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El frente de izquierdas de Rufián tiene, por ahora, pocos adeptos tanto dentro como fuera de ERC. Partidos como EH Bildu, el BNG y Sumar, entre otros, ya han expresado sus recelos o, directamente, su rechazo. Entre los partidarios se encuentra el exdiputado de ERC y padre político de Rufián, Tardà, que ha organizado una corriente interna en Esquerra para defender internamente esta cuestión. Está convencido de que, con tiempo y dedicación, conseguirá sumar a más adeptos.