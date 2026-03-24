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Reunión interministerial

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en directo

Se da la duda de si será el último Consejo en el que participará la todavía vicepresidenta, María Jesús Montero, antes de dedicarse por completo a la campaña para las elecciones andaluzas, a las que concurrirá como candidata socialista

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

Redacción

Madrid
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la reunión del Consejo de Ministros, con la duda de si será la última en la que participará la todavía vicepresidenta, María Jesús Montero, antes de dedicarse por completo a la campaña para las elecciones andaluzas, a las que concurrirá como candidata socialista.

A la pregunta de si el de este martes será su último Consejo de Ministros al que asistirá como vicepresidenta, Montero ha respondido que no lo sabe, y que eso "siempre depende en última instancia del presidente" del Gobierno. "Pero estará por ahí", ha añadido antes de indicar además que ha podido hablar con Pedro Sánchez tras conocer la convocatoria electoral en Andalucía este lunes.

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